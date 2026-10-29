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Torta di mele e cannella, il dolce soffice della nonna che profuma d'autunno
Soffice, profumata e ricca di mele, questa torta alla cannella porta in tavola i sapori dell’autunno. Un dolce semplice e genuino, perfetto per la colazione o la merenda
Con l'arrivo dell'autunno, poche cose riescono a rendere la casa più accogliente del profumo di una torta di mele appena sfornata. Ogni dolce richiama i ricordi dell'infanzia, sensazioni positive, nostalgia e tenerezza. Le torte fatte in casa ne sono un esempio perfetto.
La torta di mele e cannella è un grande classico della pasticceria casalinga: soffice, delicata e arricchita dal profumo speziato della cannella, che si sposa perfettamente con la dolcezza naturale delle mele.
Prepararla è semplice e non richiede particolari abilità in cucina. Bastano pochi ingredienti, facilmente reperibili, per ottenere un dolce ideale per la colazione, la merenda o come dessert dopo pranzo.
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Ingredienti per 8 persone
- 3 mele di medie dimensioni
- 250 g di farina 00
- 150 g di zucchero
- 3 uova
- 100 ml di latte
- 80 ml di olio di semi di girasole
- 1 bustina di lievito per dolci (16 g)
- 1 cucchiaino di cannella in polvere
- 1 limone (succo e scorza grattugiata)
- 1 pizzico di sale
- Zucchero a velo per decorare
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 40-45 minuti
Difficoltà: facile
Porzioni: 8
Preparazione: come ottenere una torta soffice e profumata
1. Preparare le mele
Lavare e sbucciare le mele, eliminare il torsolo e tagliarne due a piccoli cubetti. Affettare la terza a fettine sottili, che serviranno per decorare la superficie.
Bagnare le mele con un po' di succo di limone per evitare che anneriscano.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
2. Montare le uova con lo zucchero
In una ciotola capiente rompere le uova e aggiungere lo zucchero. Lavorare con le fruste elettriche per circa 5 minuti, fino a ottenere un composto chiaro, gonfio e spumoso.
Questo passaggio è importante per rendere la torta particolarmente soffice.
3. Aggiungere gli ingredienti liquidi
Versare gradualmente l'olio di semi e il latte, continuando a mescolare a bassa velocità.
Unire la scorza grattugiata del limone, facendo attenzione a utilizzare soltanto la parte gialla.
4. Incorporare farina e cannella
Setacciare la farina insieme al lievito e aggiungerla poco alla volta al composto.
Unire la cannella e un pizzico di sale, mescolando delicatamente fino a ottenere un impasto omogeneo e senza grumi.
5. Aggiungere le mele
Incorporare i cubetti di mela, mescolando con una spatola per distribuirli uniformemente.
Versare l'impasto in una tortiera da 22-24 centimetri, precedentemente imburrata e infarinata oppure rivestita con carta forno.
Disporre sulla superficie le fettine di mela, creando una decorazione a raggiera.
6. Cuocere in forno
Infornare in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti.
Prima di sfornare, verificare la cottura inserendo uno stecchino al centro della torta: dovrà uscire senza impasto crudo, anche se leggermente umido per la presenza delle mele.
Lasciare intiepidire, togliere dallo stampo e completare con una spolverata di zucchero a velo.
I consigli per una torta di mele perfetta
Scegliere le mele giuste. Le varietà Golden Delicious e Renetta sono particolarmente indicate per questa preparazione. Le prime conferiscono dolcezza, mentre le seconde regalano un sapore leggermente più acidulo.
Non esagerare con la cannella. Un cucchiaino è generalmente sufficiente per profumare l'impasto senza coprire il gusto delle mele.
Non aprire subito il forno. Durante i primi 30 minuti è preferibile evitare di aprire lo sportello, per non compromettere la lievitazione.
Il trucco per mantenerla morbida. Una volta raffreddata completamente, conservare la torta sotto una campana per dolci o in un contenitore ben chiuso. In un ambiente fresco si mantiene generalmente per 2-3 giorni; se la cucina è molto calda, è preferibile conservarla in frigorifero.
Una variante ancora più golosa
Per chi desidera un gusto più ricco, è possibile aggiungere all'impasto 40 grammi di noci tritate grossolanamente oppure una manciata di uvetta precedentemente ammorbidita in acqua tiepida.
Chi ama i sapori più intensi può sostituire una piccola parte dello zucchero bianco con zucchero di canna, ottenendo una nota leggermente caramellata.
La torta di mele e cannella è uno di quei dolci che non passano mai di moda. Semplice, economica e genuina, rappresenta una scelta perfetta per portare in tavola tutto il profumo e il calore dell'autunno.
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