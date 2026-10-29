Torta di mele e cannella, il dolce soffice della nonna che profuma d'autunno

Soffice, profumata e ricca di mele, questa torta alla cannella porta in tavola i sapori dell’autunno. Un dolce semplice e genuino, perfetto per la colazione o la merenda

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Con l'arrivo dell'autunno, poche cose riescono a rendere la casa più accogliente del profumo di una torta di mele appena sfornata. Ogni dolce richiama i ricordi dell'infanzia, sensazioni positive, nostalgia e tenerezza. Le torte fatte in casa ne sono un esempio perfetto.

La torta di mele e cannella è un grande classico della pasticceria casalinga: soffice, delicata e arricchita dal profumo speziato della cannella, che si sposa perfettamente con la dolcezza naturale delle mele.

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Prepararla è semplice e non richiede particolari abilità in cucina. Bastano pochi ingredienti, facilmente reperibili, per ottenere un dolce ideale per la colazione, la merenda o come dessert dopo pranzo.

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Ingredienti per 8 persone

3 mele di medie dimensioni

250 g di farina 00

150 g di zucchero

3 uova

100 ml di latte

80 ml di olio di semi di girasole

1 bustina di lievito per dolci (16 g)

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 limone (succo e scorza grattugiata)

1 pizzico di sale

Zucchero a velo per decorare

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40-45 minuti

Difficoltà: facile

Porzioni: 8

Preparazione: come ottenere una torta soffice e profumata

1. Preparare le mele

Lavare e sbucciare le mele, eliminare il torsolo e tagliarne due a piccoli cubetti. Affettare la terza a fettine sottili, che serviranno per decorare la superficie.

Bagnare le mele con un po' di succo di limone per evitare che anneriscano.

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2. Montare le uova con lo zucchero

In una ciotola capiente rompere le uova e aggiungere lo zucchero. Lavorare con le fruste elettriche per circa 5 minuti, fino a ottenere un composto chiaro, gonfio e spumoso.

Questo passaggio è importante per rendere la torta particolarmente soffice.

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3. Aggiungere gli ingredienti liquidi

Versare gradualmente l'olio di semi e il latte, continuando a mescolare a bassa velocità.

Unire la scorza grattugiata del limone, facendo attenzione a utilizzare soltanto la parte gialla.

4. Incorporare farina e cannella

Setacciare la farina insieme al lievito e aggiungerla poco alla volta al composto.

Unire la cannella e un pizzico di sale, mescolando delicatamente fino a ottenere un impasto omogeneo e senza grumi.

5. Aggiungere le mele

Incorporare i cubetti di mela, mescolando con una spatola per distribuirli uniformemente.

Versare l'impasto in una tortiera da 22-24 centimetri, precedentemente imburrata e infarinata oppure rivestita con carta forno.

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Disporre sulla superficie le fettine di mela, creando una decorazione a raggiera.

6. Cuocere in forno

Infornare in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti.

Prima di sfornare, verificare la cottura inserendo uno stecchino al centro della torta: dovrà uscire senza impasto crudo, anche se leggermente umido per la presenza delle mele.

Lasciare intiepidire, togliere dallo stampo e completare con una spolverata di zucchero a velo.

I consigli per una torta di mele perfetta

Scegliere le mele giuste. Le varietà Golden Delicious e Renetta sono particolarmente indicate per questa preparazione. Le prime conferiscono dolcezza, mentre le seconde regalano un sapore leggermente più acidulo.

Non esagerare con la cannella. Un cucchiaino è generalmente sufficiente per profumare l'impasto senza coprire il gusto delle mele.

Non aprire subito il forno. Durante i primi 30 minuti è preferibile evitare di aprire lo sportello, per non compromettere la lievitazione.

Il trucco per mantenerla morbida. Una volta raffreddata completamente, conservare la torta sotto una campana per dolci o in un contenitore ben chiuso. In un ambiente fresco si mantiene generalmente per 2-3 giorni; se la cucina è molto calda, è preferibile conservarla in frigorifero.

Una variante ancora più golosa

Per chi desidera un gusto più ricco, è possibile aggiungere all'impasto 40 grammi di noci tritate grossolanamente oppure una manciata di uvetta precedentemente ammorbidita in acqua tiepida.

Chi ama i sapori più intensi può sostituire una piccola parte dello zucchero bianco con zucchero di canna, ottenendo una nota leggermente caramellata.

La torta di mele e cannella è uno di quei dolci che non passano mai di moda. Semplice, economica e genuina, rappresenta una scelta perfetta per portare in tavola tutto il profumo e il calore dell'autunno.