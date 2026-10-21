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Zucca gratinata al forno con scamorza, noci e rosmarino: un piatto ricco di sapore

Redazione 1 min di lettura
Zucca gratinata al forno con scamorza, noci e rosmarino: un piatto ricco di sapore

Un incontro di sapori autunnali tra la dolcezza della zucca, il gusto affumicato della scamorza e la croccantezza delle noci

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Ingredienti per 4 persone

  • 800 g di zucca già pulita
  • 200 g di scamorza affumicata
  • 60 g di gherigli di noci
  • 50 g di parmigiano grattugiato
  • 40 g di pangrattato
  • 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva
  • 1 spicchio d'aglio
  • 2 rametti di rosmarino
  • Sale e pepe q.b.

Preparazione

1. Preparare la zucca

Eliminate la buccia e i semi della zucca, quindi tagliatela a fette sottili, di circa mezzo centimetro. Disponetele in una ciotola e conditele con olio extravergine d'oliva, sale, pepe e rosmarino tritato.

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2. Preparare la gratinatura

In una ciotola mescolate il pangrattato con il parmigiano grattugiato e le noci grossolanamente tritate. Tagliate la scamorza affumicata a cubetti.

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3. Comporre la teglia

Ungete una pirofila con poco olio e strofinatela con uno spicchio d'aglio. Disponete un primo strato di zucca, aggiungete parte della scamorza e distribuite una spolverata del composto di pangrattato, parmigiano e noci.

Proseguite alternando gli ingredienti fino a esaurirli, terminando con uno strato abbondante di gratinatura.

4. Cuocere in forno

Infornate a 180°C in forno statico preriscaldato per circa 30-35 minuti, fino a quando la zucca sarà morbida e la superficie dorata. Se necessario, completate la cottura con 2-3 minuti di grill, controllando che le noci non brucino.

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5. Servire

Lasciate riposare la preparazione per cinque minuti prima di portarla in tavola. La scamorza diventerà filante, mentre le noci regaleranno una piacevole nota croccante.

Il consiglio in cucina

Per un sapore più delicato potete sostituire la scamorza affumicata con della provola dolce. Chi ama i contrasti può aggiungere qualche fogliolina di salvia, che si abbina perfettamente alla dolcezza della zucca.

Un piatto versatile: la zucca gratinata può essere servita come contorno sostanzioso, antipasto caldo oppure secondo vegetariano, accompagnato da un'insalata di stagione.

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