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Risotto alle pere, gorgonzola e noci, cremoso e irresistibile

Risotto alle pere, gorgonzola e noci, cremoso e irresistibile

Un incontro di sapori che conquista al primo assaggio: la dolcezza della frutta di stagione si sposa con il gusto intenso del formaggio e la croccantezza della frutta secca, dando vita a un primo piatto cremoso, raffinato e facile da preparare

(3 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Con l'arrivo dell'autunno, la cucina si arricchisce di ingredienti capaci di regalare sapori intensi e abbinamenti sorprendenti. Tra le ricette più sfiziose della stagione c'è il risotto alle pere, gorgonzola e noci, un primo piatto cremoso e profumato, perfetto per chi desidera portare in tavola qualcosa di diverso dal solito.

La dolcezza delle pere incontra il gusto deciso del gorgonzola, mentre le noci aggiungono una piacevole nota croccante. Il risultato è un piatto elegante, ma semplice da preparare, ideale per un pranzo domenicale o una cena speciale.

Ingredienti per 4 persone

  • 320 g di riso Carnaroli
  • 2 pere mature ma sode
  • 150 g di gorgonzola dolce
  • 60 g di gherigli di noci
  • 1 scalogno
  • 40 g di burro
  • 40 g di parmigiano grattugiato
  • 1 litro circa di brodo vegetale
  • Mezzo bicchiere di vino bianco
  • 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva
  • Sale e pepe q.b.

15 min preparazione

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20 min cottura

Prepariamo le pere

Lavate le pere, eliminate la buccia e il torsolo e tagliatele a piccoli cubetti. Tenete da parte qualche fettina sottile per la decorazione finale.

In una padella fate sciogliere una piccola noce di burro e aggiungete metà delle pere. Lasciatele insaporire per 3-4 minuti, finché saranno leggermente morbide. Mettetele da parte.

La cottura del risotto

Tritate finemente lo scalogno e fatelo appassire in una casseruola con l'olio extravergine d'oliva e una parte del burro, senza farlo dorare.

Aggiungete il riso e lasciatelo tostare per circa due minuti, mescolando continuamente. Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare.

Versate un mestolo di brodo vegetale caldo e proseguite la cottura, aggiungendo altro brodo man mano che viene assorbito.

Dopo circa 10 minuti unite le pere rimaste e continuate a mescolare delicatamente, fino a quando il riso sarà cotto ma ancora al dente.

Il segreto della cremosità

Spegnete il fuoco e aggiungete il gorgonzola tagliato a pezzetti, il burro rimasto e il parmigiano grattugiato.

Mescolate energicamente per ottenere una consistenza morbida e cremosa. Se necessario, aggiungete qualche cucchiaio di brodo caldo.

Lasciate riposare il risotto per un minuto prima di servirlo.

Come servire il piatto

Distribuite il risotto nei piatti e completate con le pere precedentemente saltate in padella, i gherigli di noci spezzettati e una leggera macinata di pepe nero.

Per una presentazione ancora più invitante, decorate con qualche fettina sottile di pera fresca.

Il consiglio dello chef

Il segreto per un risotto perfetto è scegliere pere mature ma ancora consistenti, in modo che non si sfaldino completamente durante la cottura.

Per un sapore più delicato potete sostituire una parte del gorgonzola con del formaggio fresco spalmabile. Chi preferisce un gusto più intenso può invece utilizzare il gorgonzola piccante, riducendone leggermente la quantità.

Un altro piccolo trucco consiste nel tostare le noci per un paio di minuti in una padella antiaderente, senza aggiungere grassi: diventeranno ancora più profumate e croccanti.

Come conservarlo

Il risotto è migliore appena preparato, quando conserva tutta la sua cremosità. Se dovesse avanzare, potete conservarlo in frigorifero, in un contenitore ermetico, per un massimo di 24 ore, raffreddandolo rapidamente dopo la preparazione.

Prima di consumarlo nuovamente, riscaldatelo accuratamente con poca acqua o brodo, evitando di riscaldarlo più volte.

Un piatto che racchiude tutti i profumi dell'autunno, capace di trasformare pochi ingredienti in una ricetta originale e ricca di gusto.

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