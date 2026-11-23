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Le linguine al limone e gamberi sono un primo piatto dal sapore delicato, perfetto per chi desidera portare in tavola qualcosa di gustoso senza trascorrere troppo tempo ai fornelli. La dolcezza dei gamberi incontra la freschezza del limone, dando vita a un condimento cremoso e profumato, senza bisogno di aggiungere panna.

Una ricetta adatta a un pranzo in famiglia, ma anche a un'occasione speciale, grazie alla sua semplicità e alla presentazione elegante.

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Ingredienti per 4 persone

360 g di linguine

350 g di gamberi sgusciati

1 limone biologico

2 spicchi d'aglio

4 cucchiai di olio extravergine d'oliva

Mezzo bicchiere di vino bianco

Prezzemolo fresco tritato

Sale e pepe q.b.

Acqua di cottura della pasta q.b.

Preparazione

1. Preparare i gamberi

Pulite accuratamente i gamberi, eliminando il carapace e il filo intestinale. Sciacquateli velocemente e asciugateli con carta da cucina.

2. Preparare il condimento

In una padella capiente scaldate l'olio extravergine d'oliva con gli spicchi d'aglio. Aggiungete i gamberi e fateli saltare per circa 2-3 minuti, sfumando con il vino bianco. Quando l'alcol sarà evaporato, spegnete il fuoco e togliete l'aglio.

3. Cuocere le linguine

Portate a ebollizione abbondante acqua salata e cuocete le linguine, scolandole circa due minuti prima del tempo indicato sulla confezione. Conservate una tazza di acqua di cottura.

4. Creare la crema al limone

Trasferite la pasta nella padella con i gamberi. Aggiungete la scorza grattugiata del limone, un cucchiaio del suo succo e qualche cucchiaio di acqua di cottura. Mescolate energicamente a fuoco dolce fino a ottenere una consistenza cremosa.

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5. Completare il piatto

Spegnete il fuoco, aggiungete il prezzemolo fresco e una macinata di pepe. Servite immediatamente, decorando con un po' di scorza di limone.

Il consiglio dello chef

Il segreto per ottenere linguine cremose senza panna è utilizzare l'acqua di cottura della pasta, ricca di amido. Aggiungendola poco alla volta durante la mantecatura, si formerà una salsa vellutata che avvolgerà perfettamente le linguine.

Attenzione anche al limone: utilizzate soprattutto la scorza, evitando la parte bianca, che potrebbe conferire un sapore amaro.