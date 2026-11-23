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Ricetta del giorno: linguine cremose al limone e gamberi, un primo piatto fresco e raffinato
Un piatto semplice e profumato, pronto in appena 25 minuti
Le linguine al limone e gamberi sono un primo piatto dal sapore delicato, perfetto per chi desidera portare in tavola qualcosa di gustoso senza trascorrere troppo tempo ai fornelli. La dolcezza dei gamberi incontra la freschezza del limone, dando vita a un condimento cremoso e profumato, senza bisogno di aggiungere panna.
Una ricetta adatta a un pranzo in famiglia, ma anche a un'occasione speciale, grazie alla sua semplicità e alla presentazione elegante.
Ingredienti per 4 persone
- 360 g di linguine
- 350 g di gamberi sgusciati
- 1 limone biologico
- 2 spicchi d'aglio
- 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva
- Mezzo bicchiere di vino bianco
- Prezzemolo fresco tritato
- Sale e pepe q.b.
- Acqua di cottura della pasta q.b.
Preparazione
1. Preparare i gamberi
Pulite accuratamente i gamberi, eliminando il carapace e il filo intestinale. Sciacquateli velocemente e asciugateli con carta da cucina.
2. Preparare il condimento
In una padella capiente scaldate l'olio extravergine d'oliva con gli spicchi d'aglio. Aggiungete i gamberi e fateli saltare per circa 2-3 minuti, sfumando con il vino bianco. Quando l'alcol sarà evaporato, spegnete il fuoco e togliete l'aglio.
3. Cuocere le linguine
Portate a ebollizione abbondante acqua salata e cuocete le linguine, scolandole circa due minuti prima del tempo indicato sulla confezione. Conservate una tazza di acqua di cottura.
4. Creare la crema al limone
Trasferite la pasta nella padella con i gamberi. Aggiungete la scorza grattugiata del limone, un cucchiaio del suo succo e qualche cucchiaio di acqua di cottura. Mescolate energicamente a fuoco dolce fino a ottenere una consistenza cremosa.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
5. Completare il piatto
Spegnete il fuoco, aggiungete il prezzemolo fresco e una macinata di pepe. Servite immediatamente, decorando con un po' di scorza di limone.
Il consiglio dello chef
Il segreto per ottenere linguine cremose senza panna è utilizzare l'acqua di cottura della pasta, ricca di amido. Aggiungendola poco alla volta durante la mantecatura, si formerà una salsa vellutata che avvolgerà perfettamente le linguine.
Attenzione anche al limone: utilizzate soprattutto la scorza, evitando la parte bianca, che potrebbe conferire un sapore amaro.
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