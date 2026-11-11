Finocchi gratinati al forno, il contorno che conquista tutti: il segreto per renderli irresistibili

Pubblicità

I finocchi gratinati al forno sono uno dei contorni più semplici e appetitosi da preparare durante i mesi autunnali e invernali. Economici, versatili e facili da cucinare, possono trasformarsi in una pietanza irresistibile grazie a una crosticina dorata e croccante che racchiude un cuore morbido e delicato.

Una ricetta facile, economica e gustosa con pochi ingredienti

Una preparazione che trova spazio anche sui principali portali italiani dedicati alla cucina. Il sito Il Cucchiaio d'Argento, ad esempio, propone una versione leggera dei finocchi gratinati, caratterizzata da una panatura a base di pangrattato, Parmigiano e uova, con cottura direttamente in forno, senza una precedente bollitura.

Pubblicità

Pubblicità

Anche Elena Amatucci, autrice del sito gastronomico Gnam Gnam suggerisce una preparazione senza besciamella, nella quale i finocchi vengono prima sbollentati e successivamente gratinati con pangrattato, formaggio ed erbe aromatiche.

Partendo da queste tecniche, proponiamo una versione della ricetta con prezzemolo e una leggera nota di aglio, ideale per accompagnare secondi piatti di carne o pesce.

Gli ingredienti per 4 persone

4 finocchi di medie dimensioni

70 grammi di pangrattato

50 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva

1 spicchio d'aglio

Prezzemolo fresco

Sale e pepe

Un pizzico di paprika dolce, facoltativo

Tempo di preparazione e cottura: circa 40 minuti.

Difficoltà: facile.

G

Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Come preparare i finocchi gratinati: il segreto della doppia cottura

La preparazione comincia dalla pulizia dei finocchi. Eliminate le estremità e le foglie esterne più dure, lavateli accuratamente e tagliateli a spicchi regolari, spessi circa un centimetro e mezzo.

Portate a ebollizione una pentola d'acqua leggermente salata e immergetevi gli spicchi per circa 7-8 minuti. Dovranno ammorbidirsi senza perdere consistenza.

Pubblicità

Questa tecnica richiama quella utilizzata da Elena Amatucci su Gnam Gnam, che nella sua ricetta suggerisce una sbollentatura di cinque minuti prima della gratinatura.

Una volta scolati, lasciate asciugare accuratamente i finocchi. Eliminare l'acqua in eccesso aiuterà a ottenere una superficie più croccante.

La panatura con Parmigiano e pangrattato

In una ciotola mescolate il pangrattato con il Parmigiano grattugiato, il prezzemolo tritato, un pizzico di pepe e, se gradita, una piccola quantità di paprika dolce.

Aggiungete un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e amalgamate il composto. Per rendere la panatura più profumata potete incorporare anche un po' di aglio tritato finemente.

Una preparazione simile, sebbene con ingredienti e proporzioni differenti, è proposta anche dalla food blogger Elena Laudicina sul sito Pomì. Nella sua versione, la panatura viene arricchita con prezzemolo, Parmigiano e una piccola quantità di passata di pomodoro.

La cottura in forno: come ottenere una crosticina dorata

Preriscaldate il forno a 200°C in modalità statica.

Pubblicità

Ungete leggermente una pirofila con olio extravergine d'oliva e disponete gli spicchi di finocchio in un unico strato, evitando di sovrapporli.

Distribuite uniformemente la panatura sulla superficie e completate con un filo d'olio.

Infornate per circa 20-25 minuti, controllando la doratura. Negli ultimi minuti, se necessario, attivate il grill per rendere la superficie ancora più croccante.

La temperatura di 200°C è utilizzata anche nella ricetta del Cucchiaio d'Argento, che prevede però una preparazione differente: i finocchi vengono impanati da crudi e lasciati cuocere per circa 30 minuti.

Il consiglio dello chef: come evitare che i finocchi diventino molli

Uno degli errori più comuni nella preparazione dei finocchi gratinati è lasciare troppa umidità nella verdura. Per ottenere un buon risultato è importante non prolungare eccessivamente la bollitura e asciugare gli spicchi prima di condirli.

Un'altra possibilità consiste nel saltare completamente la precottura, tagliando i finocchi in fette più sottili. È proprio il procedimento scelto dal Cucchiaio d'Argento, che utilizza una panatura con uova, pangrattato e Parmigiano per ottenere una consistenza morbida all'interno e croccante all'esterno.

Per chi preferisce un sapore più deciso, si può aggiungere qualche cubetto di scamorza tra gli spicchi prima di infornarli. Il formaggio, sciogliendosi, renderà il contorno ancora più goloso.

Come conservare i finocchi gratinati

I finocchi gratinati sono particolarmente gustosi appena sfornati, quando la panatura conserva tutta la sua croccantezza. Gli eventuali avanzi possono essere riposti in frigorifero, in un contenitore chiuso, per circa due giorni, purché raffreddati e refrigerati tempestivamente.

Per riscaldarli è preferibile utilizzare il forno a 180°C per alcuni minuti, fino a quando saranno ben caldi anche al centro.

Una ricetta che dimostra come pochi ingredienti e una preparazione semplice possano trasformare una verdura comune in un contorno capace di conquistare tutta la famiglia.

(Immagine generata con IA)

Leggi anche