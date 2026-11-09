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Ricetta del giorno: il migliaccio napoletano, il dolce della tradizione campana
Soffice, cremoso e profumato agli agrumi: il migliaccio porta in tavola il gusto autentico delle antiche ricette napoletane
Il migliaccio napoletano è uno dei dolci più autentici della tradizione campana. Preparato con ingredienti semplici, come semolino, ricotta, latte, uova e scorza di agrumi, conquista per la sua consistenza cremosa e il profumo delicato.
Sebbene sia legato soprattutto al periodo di Carnevale, il migliaccio è un dolce che si può gustare durante tutto l'anno, particolarmente piacevole nelle giornate autunnali, accompagnato da una tazza di tè o caffè.
Ingredienti
Per uno stampo da 22–24 cm:
- 180 g di semolino
- 500 ml di latte intero
- 500 ml di acqua
- 300 g di ricotta vaccina
- 250 g di zucchero
- 4 uova
- 40 g di burro
- Scorza di un limone e di un'arancia non trattati
- Una bustina di vanillina o estratto di vaniglia
- Un pizzico di sale
- Zucchero a velo per decorare
Preparazione
1. Preparare il semolino
Versate in una pentola il latte, l'acqua, il burro, un pizzico di sale e le scorze degli agrumi. Portate quasi a ebollizione, eliminate le scorze e aggiungete il semolino a pioggia, mescolando continuamente con una frusta per evitare la formazione di grumi. Cuocete per circa 5 minuti, fino a ottenere una crema densa. Lasciate intiepidire.
2. Lavorare la ricottaVedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
In una ciotola capiente montate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete la ricotta, precedentemente setacciata, e la vaniglia. Mescolate fino a ottenere una crema omogenea.
3. Unire gli ingredienti
Incorporate gradualmente il semolino ormai tiepido al composto di ricotta e uova, mescolando con cura. L'impasto dovrà risultare liscio, cremoso e senza grumi.
4. Cuocere in forno
Versate il composto in uno stampo imburrato e infarinato. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 50–60 minuti, fino a quando la superficie sarà leggermente dorata e il centro sufficientemente rassodato.
5. Lasciare raffreddare
Una volta sfornato, lasciate raffreddare completamente il migliaccio prima di toglierlo dallo stampo. Completate con una generosa spolverata di zucchero a velo.
Il segreto della nonna
Il migliaccio è ancora più buono dopo qualche ora di riposo, quando gli ingredienti si amalgamano perfettamente e il dolce acquista la sua caratteristica consistenza morbida e compatta.
Per un profumo più intenso si può aggiungere un pizzico di cannella oppure qualche goccia di acqua di fiori d'arancio.
Un dolce dalle origini antiche
Il nome migliaccio deriva dal miglio, un cereale utilizzato anticamente nella cucina popolare. Nel corso dei secoli la preparazione si è trasformata, sostituendo il miglio con il semolino e arricchendosi di ricotta, uova e aromi.
Oggi rappresenta una delle ricette più amate della pasticceria casalinga napoletana, tramandata di generazione in generazione.
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