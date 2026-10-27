Risotto cremoso ai funghi porcini e castagne

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L'autunno porta in tavola ingredienti dal sapore intenso e avvolgente. Tra i protagonisti di questa stagione ci sono sicuramente i funghi porcini e le castagne, due prodotti che, abbinati, regalano un piatto dal gusto raffinato ma semplice da preparare.

Il risotto ai funghi porcini e castagne è una ricetta ideale per un pranzo domenicale in famiglia o una cena speciale. La cremosità del riso si unisce al profumo dei funghi e alla delicata dolcezza delle castagne, creando un equilibrio di sapori tipicamente autunnale.

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Ingredienti

320 g di riso Carnaroli

di riso Carnaroli 250 g di funghi porcini freschi

di funghi porcini freschi 150 g di castagne già lessate e sbucciate

di castagne già lessate e sbucciate 1 litro circa di brodo vegetale caldo

circa di brodo vegetale caldo 1 scalogno

scalogno 40 g di burro

di burro 50 g di parmigiano grattugiato

di parmigiano grattugiato Mezzo bicchiere di vino bianco secco

di vino bianco secco 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva

cucchiai di olio extravergine d'oliva Rosmarino fresco

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Pulite delicatamente i porcini con un panno umido, eliminando eventuali residui di terra. Tagliateli a fettine e fateli rosolare in padella con un cucchiaio d'olio e un rametto di rosmarino per circa 5-6 minuti. Successivamente, tagliate grossolanamente le castagne già lessate, lasciandone alcune intere per la decorazione finale.

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In una casseruola poi fate appassire lo scalogno tritato con un cucchiaio d'olio. Aggiungete il riso e tostatelo per un paio di minuti, mescolando continuamente. Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare.

Continuate la cottura del riso aggiungendo, gradualmente, il brodo vegetale caldo, un mestolo alla volta, mescolando spesso. Dopo circa 8 minuti unite i funghi porcini e le castagne, proseguendo la cottura per altri 8-10 minuti, secondo i tempi indicati sulla confezione del riso.

Una volta che il risosi è conto si passa alla mantecatura: spegnete il fuoco e aggiungete il burro e il parmigiano grattugiato. Mescolate energicamente fino a ottenere un risotto morbido e cremoso. Lasciate riposare per un minuto.

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A questo punto distribuite il risotto nei piatti, completando con qualche castagna, una macinata di pepe nero e un piccolo rametto di rosmarino.

Il segreto per un risotto perfetto

La vera cremosità del risotto si ottiene grazie all'amido rilasciato dal riso durante la cottura. Per questo è importante aggiungere il brodo poco alla volta e non lasciare asciugare eccessivamente il composto.

Un altro piccolo trucco consiste nel tritare finemente una parte delle castagne: si amalgameranno al riso, rendendo il piatto ancora più vellutato.

Una variante ancora più gustosa

Per dare un tocco particolare alla ricetta, potete aggiungere qualche cubetto di speck croccante oppure sostituire una parte del parmigiano con del pecorino stagionato.