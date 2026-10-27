TorreSette torresette.news
Risotto cremoso ai funghi porcini e castagne
Un primo piatto dal profumo d'autunno, cremoso e ricco di sapore, perfetto per le giornate più fresche
L'autunno porta in tavola ingredienti dal sapore intenso e avvolgente. Tra i protagonisti di questa stagione ci sono sicuramente i funghi porcini e le castagne, due prodotti che, abbinati, regalano un piatto dal gusto raffinato ma semplice da preparare.
Il risotto ai funghi porcini e castagne è una ricetta ideale per un pranzo domenicale in famiglia o una cena speciale. La cremosità del riso si unisce al profumo dei funghi e alla delicata dolcezza delle castagne, creando un equilibrio di sapori tipicamente autunnale.
Ingredienti
- 320 g di riso Carnaroli
- 250 g di funghi porcini freschi
- 150 g di castagne già lessate e sbucciate
- 1 litro circa di brodo vegetale caldo
- 1 scalogno
- 40 g di burro
- 50 g di parmigiano grattugiato
- Mezzo bicchiere di vino bianco secco
- 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva
- Rosmarino fresco
- Sale e pepe q.b.
Preparazione
Pulite delicatamente i porcini con un panno umido, eliminando eventuali residui di terra. Tagliateli a fettine e fateli rosolare in padella con un cucchiaio d'olio e un rametto di rosmarino per circa 5-6 minuti. Successivamente, tagliate grossolanamente le castagne già lessate, lasciandone alcune intere per la decorazione finale.
TORRESETTE AI
Hai domande su questa notizia?
Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.
In una casseruola poi fate appassire lo scalogno tritato con un cucchiaio d'olio. Aggiungete il riso e tostatelo per un paio di minuti, mescolando continuamente. Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare.
Continuate la cottura del riso aggiungendo, gradualmente, il brodo vegetale caldo, un mestolo alla volta, mescolando spesso. Dopo circa 8 minuti unite i funghi porcini e le castagne, proseguendo la cottura per altri 8-10 minuti, secondo i tempi indicati sulla confezione del riso.
Una volta che il risosi è conto si passa alla mantecatura: spegnete il fuoco e aggiungete il burro e il parmigiano grattugiato. Mescolate energicamente fino a ottenere un risotto morbido e cremoso. Lasciate riposare per un minuto.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
A questo punto distribuite il risotto nei piatti, completando con qualche castagna, una macinata di pepe nero e un piccolo rametto di rosmarino.
Il segreto per un risotto perfetto
La vera cremosità del risotto si ottiene grazie all'amido rilasciato dal riso durante la cottura. Per questo è importante aggiungere il brodo poco alla volta e non lasciare asciugare eccessivamente il composto.
Un altro piccolo trucco consiste nel tritare finemente una parte delle castagne: si amalgameranno al riso, rendendo il piatto ancora più vellutato.
Una variante ancora più gustosa
Per dare un tocco particolare alla ricetta, potete aggiungere qualche cubetto di speck croccante oppure sostituire una parte del parmigiano con del pecorino stagionato.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/rubriche/ricetta-del-giorno/2026/10/27/risotto-cremoso-ai-funghi-porcini-e-castagne
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.