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Polpette di zucca e ricotta al forno: croccanti fuori e morbide dentro

Polpette di zucca e ricotta al forno: croccanti fuori e morbide dentro

Dorate e croccanti fuori, morbide e delicate dentro: una specialità vegetariana che porta in tavola tutto il sapore dell'autunno

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Con l'arrivo dell'autunno, la zucca torna protagonista sulle nostre tavole, grazie al suo sapore delicato e alla sua versatilità in cucina. Tra le tante preparazioni possibili, le polpette di zucca e ricotta al forno rappresentano una soluzione sfiziosa e genuina, capace di conquistare grandi e piccini.

Morbide all'interno e leggermente croccanti all'esterno, queste polpette sono perfette per una cena in famiglia, un aperitivo tra amici o un pranzo leggero.

Ingredienti per 4 persone

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  • 500 g di zucca pulita
  • 200 g di ricotta vaccina
  • 80 g di parmigiano grattugiato
  • 100 g circa di pangrattato
  • 1 uovo
  • 1 spicchio d'aglio (facoltativo)
  • Prezzemolo fresco
  • Olio extravergine d'oliva
  • Sale e pepe q.b.

Preparazione

1. Cuocere la zucca

Tagliate la zucca a cubetti e disponetela su una teglia rivestita di carta forno. Cuocetela a 190 °C per circa 25-30 minuti, fino a quando sarà morbida. Lasciatela raffreddare e schiacciatela con una forchetta, eliminando l'eventuale acqua in eccesso.

2. Preparare l'impasto

In una ciotola unite la zucca schiacciata, la ricotta ben scolata, l'uovo, il parmigiano, il prezzemolo tritato, il sale e il pepe. Aggiungete gradualmente il pangrattato, fino a ottenere un composto morbido ma facilmente lavorabile.

3. Formare le polpette

Con le mani leggermente inumidite formate delle palline della grandezza di una noce. Passatele in un po' di pangrattato per ottenere una superficie più croccante.

4. Cuocere in forno

Disponete le polpette su una teglia rivestita di carta forno, irroratele con un filo d'olio extravergine d'oliva e cuocetele a 200 °C per circa 20-25 minuti, girandole a metà cottura, fino a completa doratura.

Il consiglio dello chef

Per rendere le polpette ancora più saporite, potete inserire al centro un piccolo cubetto di provola affumicata, che durante la cottura diventerà filante. Per una versione dal gusto più deciso, sostituite parte del parmigiano con del pecorino.

Un piatto economico e versatile

Le polpette di zucca e ricotta sono un'ottima alternativa alle tradizionali polpette di carne. Possono essere preparate in anticipo e riscaldate pochi minuti prima di servirle. Accompagnate da un'insalata fresca o da verdure grigliate, diventano un secondo piatto completo e appetitoso.

Tempo di preparazione: 20 minuti Tempo di cottura: circa 50 minuti complessivi

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