Involtini di pollo con funghi e scamorza: un secondo piatto sfizioso

Una ricetta autunnale dal cuore filante, perfetta per il pranzo in famiglia o una cena gustosa

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Gli involtini di pollo con funghi e scamorza sono un secondo piatto semplice ma ricco di sapore, ideale per portare in tavola qualcosa di diverso dal solito petto di pollo. La carne tenera racchiude un ripieno cremoso e filante, mentre i funghi regalano un profumo tipicamente autunnale.

Una ricetta economica, facile da realizzare e perfetta anche quando si ha poco tempo a disposizione.

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Ingredienti

8 fettine sottili di petto di pollo

250 g di funghi champignon

150 g di scamorza affumicata

1 spicchio d'aglio

½ bicchiere di vino bianco

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva

Farina q.b.

Prezzemolo fresco

Sale e pepe q.b.

Preparazione

1. Preparare i funghi

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Pulire i funghi e tagliarli a fettine. Scaldare un filo d'olio in padella con uno spicchio d'aglio, aggiungere i funghi e lasciarli cuocere per circa 8-10 minuti. Regolare di sale e completare con prezzemolo tritato.

2. Farcire gli involtini

Disporre le fettine di pollo su un tagliere e appiattirle leggermente. Sistemare al centro di ciascuna una porzione di funghi e qualche fettina di scamorza. Arrotolare la carne e fermare gli involtini con uno stuzzicadenti.

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3. Cuocere in padella

Infarinare leggermente gli involtini e sistemarli in una padella con l'olio caldo. Farli rosolare su tutti i lati, sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare la parte alcolica.

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4. Completare la cottura

Abbassare la fiamma, aggiungere qualche cucchiaio d'acqua e coprire con un coperchio. Proseguire la cottura per circa 12-15 minuti, girando gli involtini di tanto in tanto, finché il pollo sarà completamente cotto.

Il consiglio in cucina

Per ottenere un ripieno ancora più saporito si può sostituire la scamorza con del provolone dolce. Chi preferisce un gusto più delicato può utilizzare la mozzarella ben scolata.

Gli involtini sono ottimi accompagnati da patate al forno, verdure grigliate o una fresca insalata di stagione.