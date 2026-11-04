Ricetta del giorno: cestini di patate con cuore di funghi e scamorza filante

Croccanti fuori e filanti dentro, facili da preparare e irresistibili

Pubblicità

Ingredienti

500 g di patate

250 g di funghi champignon

120 g di scamorza affumicata

1 uovo

40 g di parmigiano grattugiato

1 spicchio d'aglio

2 cucchiai di olio extravergine d'oliva

Prezzemolo fresco

Sale e pepe q.b.

Poco burro o olio per gli stampini

Preparazione

1. Preparare i cestini di patate

Sbucciate le patate e grattugiatele con una grattugia a fori larghi. Strizzatele accuratamente con un canovaccio pulito per eliminare l'acqua in eccesso.

Pubblicità

Pubblicità

Trasferitele in una ciotola e aggiungete l'uovo, il parmigiano, un pizzico di sale e pepe. Mescolate fino a ottenere un composto omogeneo.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

2. Dare forma ai cestini

Ungete leggermente uno stampo da muffin e distribuite il composto di patate negli incavi, premendolo sul fondo e lungo le pareti per formare piccoli cestini.

Infornate a 200°C in forno statico per circa 20-25 minuti, fino a quando saranno ben dorati e croccanti.

3. Preparare il ripieno

Pulite i funghi e tagliateli a pezzetti. Fateli saltare in padella con olio extravergine e uno spicchio d'aglio per circa 8-10 minuti, finché avranno perso l'acqua di vegetazione.

G

Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Eliminate l'aglio, aggiungete il prezzemolo tritato e regolate di sale.

4. Farcire e gratinare

Estraete i cestini dal forno e riempiteli con i funghi e la scamorza tagliata a dadini.

Pubblicità

Rimetteteli in forno per altri 5 minuti, il tempo necessario a far sciogliere il formaggio.

5. Servire

Lasciate intiepidire per qualche minuto, quindi estraete delicatamente i cestini dagli stampini. Serviteli ancora caldi, con il cuore di scamorza filante.

Il consiglio in più

Per rendere l'antipasto ancora più profumato, potete sostituire una parte degli champignon con funghi porcini. Per una variante dal gusto più delicato, invece, utilizzate provola fresca ben sgocciolata.

Il segreto della croccantezza: eliminare quanta più acqua possibile dalle patate prima della cottura. È questo semplice accorgimento che permette di ottenere cestini dorati e compatti, senza bisogno di friggerli.