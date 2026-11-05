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Ricetta del giorno: crema al mascarpone, arancia e amaretti, il dessert senza cottura
Un dessert cremoso e profumato, pronto in 15 minuti, che unisce la freschezza delle arance alla croccantezza degli amaretti
La dolcezza del mascarpone, il profumo delle arance e la nota croccante degli amaretti si incontrano in un dessert semplice ma sorprendentemente raffinato.
I bicchierini di crema al mascarpone, arancia e amaretti sono perfetti per concludere un pranzo in famiglia o una cena tra amici. Si preparano in pochi minuti, non richiedono cottura e possono essere realizzati anche in anticipo.
Ingredienti per 4 persone
- 250 g di mascarpone
- 150 ml di panna fresca da montare
- 60 g di zucchero a velo
- 2 arance biologiche
- 100 g di amaretti secchi
- 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
- 30 g di cioccolato fondente
- Qualche fogliolina di menta per decorare
Preparazione
Preparare la crema al mascarpone
In una ciotola lavorate il mascarpone con lo zucchero a velo e la vaniglia, fino a ottenere una crema liscia e omogenea.
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Montate la panna ben fredda e incorporatela delicatamente al composto, mescolando dal basso verso l'alto per mantenere una consistenza soffice.
Preparare le arance
Lavate accuratamente le arance e grattugiate la scorza di una, evitando la parte bianca.
Pelate entrambe le arance a vivo, eliminando la membrana esterna e ricavando piccoli spicchi. Tagliateli a pezzetti e lasciateli scolare per qualche minuto.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Aggiungete alla crema la scorza grattugiata.
Comporre i bicchierini
Sbriciolate grossolanamente gli amaretti e distribuitene una parte sul fondo di quattro bicchierini.
Aggiungete uno strato di crema al mascarpone, qualche pezzetto di arancia e un secondo strato di crema.
Completate con gli amaretti rimasti.
La decorazione finale
Guarnite ogni bicchierino con qualche scaglia di cioccolato fondente, uno spicchio d'arancia e una fogliolina di menta.
Lasciate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire.
Il consiglio dello chef
Per mantenere gli amaretti croccanti, aggiungete quelli della decorazione soltanto poco prima di portare il dessert in tavola.
Chi ama i contrasti può aggiungere un pizzico di cannella alla crema oppure sostituire il cioccolato fondente con granella di mandorle tostate.
Il risultato è un dessert fresco, cremoso e profumato, capace di valorizzare uno dei frutti più amati della stagione.
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