Ricetta del giorno: pasta cremosa con zucca, speck croccante e noci

La dolcezza della zucca incontra speck e noci in una ricetta autunnale semplice, cremosa e irresistibile

La pasta con zucca, speck croccante e noci è un primo piatto ideale per portare in tavola i profumi e i colori dell'autunno. La dolcezza della zucca si sposa con il sapore deciso dello speck, mentre le noci aggiungono una piacevole nota croccante.

Una ricetta semplice, economica e gustosa, perfetta anche per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina.

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Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta corta (rigatoni, mezze maniche o fusilli)

400 g di zucca già pulita

120 g di speck a listarelle

50 g di gherigli di noci

1 scalogno

40 g di parmigiano grattugiato

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva

Sale e pepe q.b.

Un rametto di rosmarino

Preparazione

1. Preparare la crema di zucca

Tagliate la zucca a cubetti e tritate finemente lo scalogno. In una padella capiente scaldate due cucchiai di olio extravergine d'oliva e fate appassire lo scalogno.

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Aggiungete la zucca, il rosmarino e un pizzico di sale. Versate mezzo bicchiere d'acqua, coprite e lasciate cuocere per circa 15 minuti, finché la zucca sarà morbida.

Eliminate il rosmarino e frullate la zucca fino a ottenere una crema liscia e vellutata.

2. Rendere croccante lo speck

In una padella antiaderente fate rosolare lo speck a listarelle per qualche minuto, senza aggiungere altri grassi, fino a renderlo dorato e croccante.

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Tritate grossolanamente le noci e tenetele da parte.

3. Cuocere la pasta

Portate a ebollizione abbondante acqua salata e cuocete la pasta, scolandola al dente. Conservate una tazza dell'acqua di cottura.

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Trasferite la pasta nella padella con la crema di zucca e mescolate delicatamente, aggiungendo poca acqua di cottura per ottenere una consistenza cremosa.

4. Completare il piatto

Spegnete il fuoco e aggiungete il parmigiano grattugiato. Mescolate, quindi distribuite la pasta nei piatti e completate con lo speck croccante, le noci tritate e una macinata di pepe nero.

Il consiglio dello chef

Per una versione ancora più cremosa, aggiungete alla zucca un cucchiaio di ricotta fresca. Chi preferisce un sapore più intenso può sostituire il parmigiano con del pecorino grattugiato.

Il segreto della ricetta è il contrasto tra la morbidezza della crema di zucca e la croccantezza dello speck e delle noci.