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Ricetta del giorno: pasta cremosa con zucca, speck croccante e noci
La dolcezza della zucca incontra speck e noci in una ricetta autunnale semplice, cremosa e irresistibile
La pasta con zucca, speck croccante e noci è un primo piatto ideale per portare in tavola i profumi e i colori dell'autunno. La dolcezza della zucca si sposa con il sapore deciso dello speck, mentre le noci aggiungono una piacevole nota croccante.
Una ricetta semplice, economica e gustosa, perfetta anche per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina.
Ingredienti per 4 persone
- 320 g di pasta corta (rigatoni, mezze maniche o fusilli)
- 400 g di zucca già pulita
- 120 g di speck a listarelle
- 50 g di gherigli di noci
- 1 scalogno
- 40 g di parmigiano grattugiato
- 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva
- Sale e pepe q.b.
- Un rametto di rosmarino
Preparazione
1. Preparare la crema di zucca
Tagliate la zucca a cubetti e tritate finemente lo scalogno. In una padella capiente scaldate due cucchiai di olio extravergine d'oliva e fate appassire lo scalogno.
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Aggiungete la zucca, il rosmarino e un pizzico di sale. Versate mezzo bicchiere d'acqua, coprite e lasciate cuocere per circa 15 minuti, finché la zucca sarà morbida.
Eliminate il rosmarino e frullate la zucca fino a ottenere una crema liscia e vellutata.
2. Rendere croccante lo speck
In una padella antiaderente fate rosolare lo speck a listarelle per qualche minuto, senza aggiungere altri grassi, fino a renderlo dorato e croccante.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Tritate grossolanamente le noci e tenetele da parte.
3. Cuocere la pasta
Portate a ebollizione abbondante acqua salata e cuocete la pasta, scolandola al dente. Conservate una tazza dell'acqua di cottura.
Trasferite la pasta nella padella con la crema di zucca e mescolate delicatamente, aggiungendo poca acqua di cottura per ottenere una consistenza cremosa.
4. Completare il piatto
Spegnete il fuoco e aggiungete il parmigiano grattugiato. Mescolate, quindi distribuite la pasta nei piatti e completate con lo speck croccante, le noci tritate e una macinata di pepe nero.
Il consiglio dello chef
Per una versione ancora più cremosa, aggiungete alla zucca un cucchiaio di ricotta fresca. Chi preferisce un sapore più intenso può sostituire il parmigiano con del pecorino grattugiato.
Il segreto della ricetta è il contrasto tra la morbidezza della crema di zucca e la croccantezza dello speck e delle noci.
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