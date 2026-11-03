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Ricetta del giorno: tortine soffici alle pere e cioccolato, il dolce autunnale che conquista tutti
Tortine soffici alle pere e cioccolato: ingredienti, preparazione e consigli per un dolce autunnale facile, goloso e perfetto per la merenda
Con l'arrivo dell'autunno cresce la voglia di dolci fatti in casa, capaci di riempire la cucina di profumi invitanti. Le tortine soffici alle pere e cioccolato sono una proposta semplice e golosa, che unisce la dolcezza naturale della frutta al gusto intenso del cioccolato fondente.
Perfette per accompagnare una tazza di tè caldo o il caffè del mattino, si preparano in pochi passaggi e con ingredienti facilmente reperibili.
Ingredienti
- 2 pere mature ma sode
- 150 g di farina 00
- 80 g di zucchero
- 2 uova
- 70 ml di olio di semi
- 60 ml di latte
- 80 g di cioccolato fondente
- 8 g di lievito per dolci
- 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
- Un pizzico di sale
- Zucchero a velo per decorare
Preparazione
1. Preparare le pere e il cioccolato
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Sbucciate le pere, eliminate il torsolo e tagliatele a piccoli cubetti. Tritate grossolanamente il cioccolato fondente, conservandone una piccola parte per decorare la superficie delle tortine.
2. Lavorare l'impasto
In una ciotola montate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete l'olio di semi, il latte e la vaniglia, mescolando delicatamente.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
3. Unire gli ingredienti
Incorporate la farina setacciata con il lievito e un pizzico di sale. Mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo. Aggiungete i cubetti di pera e il cioccolato tritato, distribuendoli uniformemente.
4. Riempire gli stampini
Versate il composto in sei stampini da muffin, rivestiti con pirottini di carta, riempiendoli per circa tre quarti. Distribuite sulla superficie il cioccolato tenuto da parte.
5. Cuocere in forno
Infornate a 180°C in forno statico preriscaldato per circa 22-25 minuti. Controllate la cottura con uno stecchino, evitando i punti in cui si trova il cioccolato fuso.
6. Servire
Lasciate intiepidire le tortine, toglietele dagli stampini e completate con una leggera spolverata di zucchero a velo.
Il segreto per tortine ancora più soffici
Per ottenere un risultato particolarmente morbido, scegliete pere Williams o Abate, mature ma non troppo acquose. Un altro piccolo accorgimento è quello di non lavorare eccessivamente l'impasto dopo aver aggiunto la farina: bastano pochi movimenti per amalgamare gli ingredienti.
Le tortine si conservano per circa due giorni sotto una campana per dolci, in un ambiente fresco.
Una variante ancora più golosa
Chi ama i sapori speziati può aggiungere mezzo cucchiaino di cannella all'impasto. Il suo aroma si abbina perfettamente alle pere e al cioccolato, rendendo queste tortine ancora più adatte alle giornate autunnali.
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