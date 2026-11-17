Sono iniziate le registrazioni dell’adventure game di Sky, che attraverserà Cile, Argentina e Brasile con un cast ricco di volti celebri

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Sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Pechino Express, l’adventure game Sky Original prodotto da Banijay Italia. La stagione 2027, intitolata “La rotta dei due Oceani”, porterà dieci coppie di concorrenti in Sud America, lungo un itinerario che attraverserà Cile, Argentina e Brasile. Alla conduzione è confermato Costantino della Gherardesca.

La novità: Edoardo Ferrario tra gli inviati?

Accanto al conduttore potrebbe arrivare Edoardo Ferrario. A riportare l’indiscrezione è Giuseppe Candela nella rubrica “C’è Chi dice”, pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 18 novembre.

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Ferrario è noto anche per il personaggio di Maicol Pirozzi a GialappaShow e per il ruolo di Pier Paolo Peroni nella serie dedicata agli 883. È inoltre nel cast di “Un tranquillo funerale di famiglia”, diretto da Massimiliano Bruno.

Le dieci coppie del cast ufficiale

Il gruppo dei concorrenti riunisce volti della televisione, della musica, dello sport e dei social. In gara ci saranno:

· Rocco Siffredi e Rózsa Tassi, marito e moglie;

· Franceska Nuredini e Ginevra Festa, ballerine professioniste;

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· Benjamin Mascolo e Federico Rossi, il duo musicale Benji e Fede;

· Alessia Lanza e Andrea Fratino, content creator;

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· Andrew Howe e Tommaso Marino, protagonisti del mondo sportivo;

· Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo, componenti delle Bambole di Pezza;

· Angela Jianhua Lin, conosciuta come “Angela Bella Fisica”, e il figlio Alessandro Zhu;

· Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti, podcaster;

· Riccardo De Marco (DeNa) e Maria Bosco (MeriBì), divulgatori di Geopop;

· Elisabetta Gregoraci e Marzia Gregoraci, sorelle.

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Dal Pacifico all’Atlantico: il percorso

La nuova rotta partirà dai paesaggi desertici del Cile e dalle vette delle Ande, per proseguire attraverso le pianure argentine e raggiungere le cascate di Iguazú. In Brasile, i viaggiatori affronteranno il Pantanal e le regioni delle miniere d’oro, prima di arrivare a Rio de Janeiro. Il viaggio collegherà così l’Oceano Pacifico all’Atlantico, mettendo alla prova resistenza, capacità di adattamento e intesa tra i componenti di ciascuna coppia.

Chi è Edoardo Ferrario: dalla comicità online alla televisione

Nato a Roma l’11 maggio 1987, Edoardo Ferrario è attore, autore e stand-up comedian. Dopo gli studi al liceo classico Mamiani e l’iscrizione a Giurisprudenza, si avvicina alla scrittura comica. La notorietà arriva nel 2014 con la webserie “Esami – La serie”, da lui ideata e interpretata.

Negli anni collabora con Sabina Guzzanti, Caterina Guzzanti e la Gialappa’s Band, lavora in radio e porta i suoi monologhi a teatro. Nel 2019 pubblica su Netflix lo speciale “Temi caldi”; partecipa poi a “LOL – Chi ride è fuori” e si fa conoscere dal pubblico di GialappaShow con Maicol Pirozzi. Nella serie “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” interpreta il produttore Pier Paolo Peroni.

La moglie Cecilia Attanasio e il figlio Pietro

Riservato sulla propria vita familiare, Edoardo Ferrario è sposato con Cecilia Attanasio, che lavora nel mondo dello spettacolo ed è anche sua agente. In un’intervista del 2024 a Vanity Fair il comico aveva riconosciuto il sostegno ricevuto dalla moglie durante il proprio percorso: «Senza mia moglie non sarei qua».

Nel 2025 è diventato padre di Pietro. In alcune occasioni pubbliche ha raccontato con ironia la gioia della paternità, pur continuando a proteggere la dimensione privata della famiglia.

Quando andrà in onda Pechino Express 2027

La nuova edizione è annunciata per il 2027, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. In attesa della data precisa di debutto e dell’eventuale conferma di Ferrario tra gli inviati, il cast ufficiale e il percorso sudamericano sono già stati presentati dalla produzione.