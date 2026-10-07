Uomini e Donne, anticipazioni: Marina contro Tina, Giovanni nei guai e Giorgia elimina Lorenzo

Scontri, rivelazioni e un’eliminazione scuotono la nuova registrazione di Uomini e Donne. Martedì 6 ottobre, nello studio del dating show di Maria De Filippi, la tensione è salita sia nel Trono Over sia nel Trono Classico: Marina ha avuto un nuovo acceso confronto con Tina Cipollari, Giovanni è finito sotto accusa dopo l'arrivo in studio di Rosaria e Giorgia ha deciso di eliminare Lorenzo. Ma non sono mancati sviluppi sentimentali, a partire dalla crescente sintonia tra Giacomo e Alessandra. Ecco le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine.

Marina contro Tina, Sabrina chiude con Walter

Nel Trono Over torna protagonista Marina, che racconta l'uscita con Antonino e spiega di non avere apprezzato alcuni suoi approcci, giudicati troppo fisici rispetto allo stato della loro conoscenza. Le sue parole provocano un nuovo acceso confronto con Tina Cipollari: Marina lascia momentaneamente lo studio, per poi rientrare e continuare la discussione. Si interrompe, invece, la frequentazione tra Sabrina e Walter. Dopo essere usciti insieme e avere trascorso del tempo nella nuova casa di lui, Sabrina ammette di non sentire il coinvolgimento necessario per proseguire. Procede meglio tra Donato e Teresa, protagonisti di una cena che sembra avere rafforzato la loro intesa. Giovanni, invece, esce con Michela, ma è la dama a decidere di fermarsi. Nel parterre si registra inoltre il ritorno di Diego.

Giovanni nel mirino di Tina e Gianni

Nel Trono Classico l'attenzione si concentra soprattutto su Giovanni e sul suo rapporto con una ragazza di nome Rosaria, che il tronista chiama Saria. Giovanni racconta di averla vista durante l'estate a Napoli e di essere rimasto colpito da lei, cercando successivamente un'occasione per incontrarla. Una volta arrivata in studio, però, Rosaria rivela che Giovanni l'avrebbe contattata già nel 2024, quando era ancora legato a Sabrina. La circostanza scatena le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, soprattutto perché il tronista non avrebbe raccontato immediatamente questo precedente. Emerge anche che Giovanni aveva chiesto alla produzione di poter conoscere Rosaria all'interno del programma, ricevendo una risposta negativa. Maria De Filippi ricorda comunque che il tronista aveva informato la redazione e lo invita a portare avanti il suo percorso con maggiore chiarezza. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Giacomo sempre più vicino ad Alessandra, Giorgia elimina Lorenzo

Passi avanti, invece, per Giacomo e Alessandra. L'esterna sembra consolidare la loro conoscenza e il tronista appare particolarmente coinvolto, tanto da chiedere di trascorrere altro tempo con la corteggiatrice anche dopo la conclusione dell'incontro. I due scattano una Polaroid e Alessandra gli lascia un messaggio nel quale confessa di essersi ricreduta su di lui. Anche Gianni nota una buona sintonia tra i due. Sul trono di Giorgia, infine, si accende il confronto tra i corteggiatori: Raffaele discute soprattutto con Lory e Lorenzo, mettendo in dubbio alcuni loro atteggiamenti. Dopo le tensioni e le reciproche osservazioni, Giorgia decide di eliminare Lorenzo, che a sua volta sostiene di non voler più proseguire la conoscenza con la tronista.