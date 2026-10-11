Ascolti TV 10 ottobre, Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales: ecco com'è andata

È Tú Sí Que Vales ad aggiudicarsi, sia pure di misura, il confronto degli ascolti televisivi di sabato 10 ottobre 2026. Il programma di Canale 5, legato a Maria De Filippi, registra il 24,6% di share, mentre Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai 1, si ferma al 24,3%. Una distanza di appena 0,3 punti percentuali, che conferma quanto sia serrata la competizione del sabato sera.

Entrambi in calo rispetto alla prima puntata

Il dato più significativo è però la flessione di entrambe le trasmissioni rispetto al debutto del 3 ottobre. Tú Sí Que Vales passa dal 25,5% al 24,6%, perdendo 0,9 punti di share. Ballando con le Stelle scende invece dal 25,6% al 24,3%, con una diminuzione di 1,3 punti.

Anche Ballando Tutti in Pista, il segmento che precede la gara vera e propria su Rai 1, registra una riduzione: dal 21,6% della prima settimana al 20,4% della seconda. I valori riguardano segmenti trasmessi in fasce orarie non perfettamente coincidenti: per stabilire chi abbia prevalso durante la diretta sovrapposizione servirebbe il relativo dato Auditel. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Affari Tuoi davanti a La Ruota della Fortuna

La sfida tra le due reti ammiraglie coinvolge anche l’access prime time. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, conquista il 23% di share, precedendo La Ruota della Fortuna, guidata da Gerry Scotti, al 22,3%. Anche qui il distacco è contenuto: 0,7 punti percentuali.

Una sfida ancora apertissima

Dopo due appuntamenti, il confronto tra i grandi show del sabato resta dunque equilibrato. Al debutto Ballando con le Stelle aveva prevalso di un soffio in termini di share, mentre nella seconda puntata il vantaggio passa a Tú Sí Que Vales. Le prossime settimane diranno se uno dei due programmi riuscirà a consolidare il primato.