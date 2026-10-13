Giulia Salemi, Matano le chiede delle nozze con Pretelli e cala il gelo: cos'è successo

Una domanda inattesa, una risposta ironica e il tema delle nozze che resta sospeso. Giulia Salemi ha ospitato Alberto Matano nel suo podcast “Non lo faccio per moda”, ma durante la conversazione è stato il conduttore de “La Vita in Diretta” a mettere in difficoltà la padrona di casa. Parlando del matrimonio con il marito Riccardo Mannino, Matano ha improvvisamente spostato l’attenzione sulla situazione sentimentale dell’influencer e sul suo legame con Pierpaolo Pretelli.

La domanda sulle nozze e la risposta di Giulia

Il giornalista le ha chiesto: «Siamo tutti e due sposati. Io lo sono e tu?». Salemi ha evitato di entrare nel merito, replicando con una battuta: «Vuoi rigirare l’intervista?». Uno scambio breve, che ha attirato l’attenzione proprio mentre circolano indiscrezioni su una fase delicata della relazione tra Giulia e Pierpaolo.

Secondo quanto riportato dal settimanale “Chi”, i due non vivrebbero più sotto lo stesso tetto. Non esiste però una conferma ufficiale di una separazione e la battuta nel podcast, da sola, non permette di trarre conclusioni sul futuro della coppia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le indiscrezioni sulla presunta crisi

Il silenzio di Giulia arriva dopo settimane di voci sul rapporto con Pretelli. A fine settembre il settimanale Chi ha riferito che i due avrebbero interrotto temporaneamente la convivenza, pur continuando ad incontrarsi per il figlio Kian. Alcune fotografie li hanno mostrati insieme al parco, in compagnia del bambino e della madre di Salemi, prima di allontanarsi separatamente. Nei giorni successivi, altri scatti e dettagli circolati sui social hanno alimentato ipotesi contrastanti, tra chi parla di allontanamento e chi intravede segnali di riavvicinamento. Nessuno dei due, però, ha confermato una separazione: per ora si tratta di indiscrezioni, non di una rottura accertata.

L’amicizia di Matano con Pierpaolo Pretelli

Nel corso dell’intervista Giulia ha voluto anche ringraziare Matano per la vicinanza dimostrata a Pretelli in un periodo difficile: «Con Pierpaolo sei veramente un cuore». Il conduttore ha risposto: «Lui è una persona speciale». Un momento che ha restituito un’immagine di stima e affetto tra i protagonisti, al di là delle voci di gossip.