Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi vanno a convivere: l'annuncio social

Dalle telecamere di Uomini e Donne a una casa tutta loro a Roma. Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi hanno deciso di iniziare una nuova fase della loro storia d’amore, scegliendo di andare a convivere dopo cinque mesi di relazione. A rendere pubblica la notizia è stata l’ex corteggiatrice, che su Instagram ha condiviso fotografie insieme al fidanzato e una dedica significativa. Tra gli scatti compare anche il campanello della nuova abitazione, sul quale sono scritti i cognomi di entrambi: il simbolo della distanza finalmente superata.

L’annuncio di Elisa e il campanello con i due cognomi

L’ex corteggiatrice ha raccontato anche le discussioni dovute ai loro caratteri simili: «Alla fine sì, è vero, siamo complicati e litighiamo spesso, forse proprio perché siamo così simili. Cinque mesi insieme, ma sembra una vita intera. E pensare che tutto è iniziato con quel “non so se riusciremo ad annientarla…”». Il riferimento è alla distanza, ormai superata: «Alla fine ci siamo riusciti, e oggi la distanza non è più un problema, perché quei chilometri che un tempo ci separavano hanno lasciato il posto ai nostri cognomi scritti insieme sullo stesso campanello». Tra le fotografie pubblicate compare proprio il campanello della nuova abitazione, con i cognomi della coppia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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I bigliettini romantici di Ciro

Elisa ha mostrato ai follower anche due biglietti scritti a mano da Ciro. Nel primo si legge: «Il destino, forse, aveva già deciso tutto prima di noi. Gli occhi si baciano prima delle labbra… E i miei non hanno mai smesso di cercare i tuoi». Il secondo, lasciato accanto ai cornetti della colazione, recita: «Sono felice di svegliarmi ogni mattina con te a casa nostra. Ti amo tanto». Dopo essersi conosciuti davanti alle telecamere del programma di Maria De Filippi, i due hanno scelto di condividere anche la quotidianità.

La convivenza a Roma segna così un nuovo capitolo della loro storia d’amore.