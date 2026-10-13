YMA-latte

Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi vanno a convivere: l'annuncio social

Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi vanno a convivere: l'annuncio social

Dopo cinque mesi d’amore, la coppia supera le distanze inizia una nuova vita insieme Roma, tra dolci dediche gesti romantici

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Dalle telecamere di Uomini e Donne a una casa tutta loro a Roma. Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi hanno deciso di iniziare una nuova fase della loro storia d’amore, scegliendo di andare a convivere dopo cinque mesi di relazione. A rendere pubblica la notizia è stata l’ex corteggiatrice, che su Instagram ha condiviso fotografie insieme al fidanzato e una dedica significativa. Tra gli scatti compare anche il campanello della nuova abitazione, sul quale sono scritti i cognomi di entrambi: il simbolo della distanza finalmente superata.

L’annuncio di Elisa e il campanello con i due cognomi

L’ex corteggiatrice ha raccontato anche le discussioni dovute ai loro caratteri simili: «Alla fine sì, è vero, siamo complicati e litighiamo spesso, forse proprio perché siamo così simili. Cinque mesi insieme, ma sembra una vita intera. E pensare che tutto è iniziato con quel “non so se riusciremo ad annientarla…”». Il riferimento è alla distanza, ormai superata: «Alla fine ci siamo riusciti, e oggi la distanza non è più un problema, perché quei chilometri che un tempo ci separavano hanno lasciato il posto ai nostri cognomi scritti insieme sullo stesso campanello». Tra le fotografie pubblicate compare proprio il campanello della nuova abitazione, con i cognomi della coppia.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Argomenti

I bigliettini romantici di Ciro

Elisa ha mostrato ai follower anche due biglietti scritti a mano da Ciro. Nel primo si legge: «Il destino, forse, aveva già deciso tutto prima di noi. Gli occhi si baciano prima delle labbra… E i miei non hanno mai smesso di cercare i tuoi». Il secondo, lasciato accanto ai cornetti della colazione, recita: «Sono felice di svegliarmi ogni mattina con te a casa nostra. Ti amo tanto». Dopo essersi conosciuti davanti alle telecamere del programma di Maria De Filippi, i due hanno scelto di condividere anche la quotidianità.

La convivenza a Roma segna così un nuovo capitolo della loro storia d’amore.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

TorreSette Gossip: le ultime news di TV, reality, fiction e spettacolo, i protagonisti del web e dei social network, aggiornate ogni giorno.

LE PIÙ VISTE