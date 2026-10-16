Alessandro Basciano rinviato a giudizio per stalking a Sophie Codegoni: processo al via il 20 gennaio

Alessandro Basciano dovrà affrontare un processo per stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni. A stabilirlo è stata la giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, Lorenza Pasquinelli, che ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura.

Il processo prenderà il via il 20 gennaio e dovrà fare luce su una serie di presunti comportamenti persecutori che il dj e influencer avrebbe messo in atto nei confronti dell’ex fidanzata tra il 2023 e il 2024.

Le accuse: minacce, insulti e pedinamenti

Secondo l’impianto accusatorio, coordinato dal pubblico ministero Antonio Pansa, Basciano avrebbe sottoposto Sophie Codegoni a ripetuti episodi di intimidazione, provocandole un grave stato di ansia e paura per la propria sicurezza. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Tra i comportamenti contestati figurano minacce, anche di morte, insulti, pedinamenti e tentativi insistenti di contatto. Accuse che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, assistito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, ha sempre respinto.

L’arresto nel novembre 2024 e la successiva scarcerazione

La vicenda giudiziaria era esplosa nel novembre 2024, quando Basciano era stato arrestato a Milano con l’accusa di atti persecutori.

Uno degli episodi al centro delle indagini risale alla notte tra il 13 e il 14 novembre, in via della Moscova. Secondo gli investigatori, il dj avrebbe affiancato con il proprio Suv l’automobile sulla quale viaggiava Codegoni insieme a due amici, costringendo il conducente a fermarsi. In quell’occasione si sarebbero verificate minacce e un’aggressione ai danni di uno degli accompagnatori della modella.

Basciano era stato scarcerato il 23 novembre, a meno di 48 ore dall’arresto, dopo la decisione della gip Anna Magelli di revocare la custodia cautelare. La Procura aveva successivamente impugnato il provvedimento. Nell’aprile 2025, la Corte di Cassazione aveva confermato il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni con l’applicazione del braccialetto elettronico.

La storia d’amore nata al Grande Fratello Vip

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si erano conosciuti nel 2021 durante il Grande Fratello Vip, dando inizio a una relazione molto seguita dal pubblico e sui social.

Dalla loro storia è nata una bambina, ma il rapporto sentimentale è stato caratterizzato da crisi, separazioni e successivi riavvicinamenti. Nel dicembre 2023, Codegoni aveva presentato una denuncia, dando avvio agli accertamenti giudiziari che hanno portato al rinvio a giudizio dell’ex compagno.

La difesa di Basciano: «Non vogliamo un processo mediatico»

Dopo la decisione del Tribunale di Milano, l’avvocato Leonardo D’Erasmo ha ribadito la fiducia nella possibilità di chiarire la posizione del proprio assistito durante il dibattimento. «Siamo convinti che nel processo, dove sentiremo tutti i testimoni, emergerà la verità», ha dichiarato il legale, esprimendo apprezzamento per la professionalità e l’umanità della giudice.

L’avvocato ha inoltre manifestato la preoccupazione che la vicenda giudiziaria possa trasformarsi in uno spettacolo mediatico: «Spero che non si trasformi, però, in un processo mediatico».