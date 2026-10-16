Cristian Mascolino e Nicole Cena, spuntano nuove indiscrezioni: cosa avrebbe scoperto Soraya

Sembrava essere iniziato un nuovo capitolo sentimentale per Cristian Mascolino e Nicole Cena, protagonisti di Temptation Island. Dopo settimane di indiscrezioni, i due avevano deciso di uscire allo scoperto, ufficializzando la loro storia d’amore durante un’ospitata a Verissimo. La relazione sarebbe nata dopo la conclusione del reality: Cristian Mascolino aveva recuperato il numero di Nicole Cena da un gruppo WhatsApp dei partecipanti e le aveva scritto. Lei aveva raccontato di essere rimasta colpita da lui già durante il programma. In studio, i due avevano spiegato di aver inizialmente scelto la riservatezza per proteggere il loro rapporto dalle pressioni esterne: «Abbiamo trovato il nostro equilibrio».

Durante l’intervista, Cristian Mascolino era tornato anche sulla precedente relazione con Soraya Sabetta, conclusa dopo l’esperienza televisiva. Il giovane aveva ammesso alcune infedeltà, pur contestando parte della ricostruzione dell’ex fidanzata. Secondo la sua versione, le ragazze coinvolte sarebbero state due o tre e soltanto con una ci sarebbe stata una vicinanza fisica. Un passato sentimentale già discusso pubblicamente, che ora torna al centro del gossip.

Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Soraya Sabetta, attesa nuovamente a Verissimo insieme a Sara Palumbieri, avrebbe dichiarato di essere venuta a conoscenza di un presunto tradimento di Cristian Mascolino nei confronti della nuova compagna Nicole Cena. Si tratta, al momento, di un’indiscrezione non verificata: non sono disponibili elementi sufficienti per accertare l’episodio o ricostruirne i dettagli. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Resta da capire quali dichiarazioni saranno effettivamente trasmesse e se i diretti interessati decideranno di replicare. La vicenda potrebbe così riaccendere il confronto a distanza tra gli ex protagonisti di Temptation Island.