Fabrizio Corona insegue Stefano De Martino a Milano: intervengono i Carabinieri

Un inseguimento per le strade di Milano, l’intervento dei Carabinieri e una denuncia. Protagonisti della vicenda Fabrizio Corona e Stefano De Martino, secondo quanto ricostruito dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

L’episodio sarebbe avvenuto la sera del 14 ottobre, intorno alle 20.30, in corso Sempione, dove l’ex re dei paparazzi, alla guida del suo suv, avrebbe inseguito il conduttore di Affari Tuoi, che viaggiava in sella alla propria moto. Sarebbe stato proprio De Martino, preoccupato per la condotta di guida di Corona, ad allertare le forze dell’ordine.

L’inseguimento a Milano e l’intervento dei Carabinieri

A ricostruire quanto sarebbe accaduto il giorno successivo è Alberto Dandolo, che sul settimanale Oggi scrive: «Chi inseguiva Fabrizio Corona con il suo suv la sera del 14 ottobre in corso Sempione a Milano? L’ex re dei paparazzi stava inseguendo nientemeno che Stefano De Martino in sella alla sua moto nuova di zecca». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Secondo il giornalista, sarebbe stato proprio il conduttore napoletano a segnalare la situazione ai Carabinieri, mettendoli sulle tracce di Corona. «I Carabinieri del nucleo radiomobile avvistano il suv e cercano di fermarlo per un controllo. Ma il conducente non ha ottemperato all’alt, anzi. A quel punto è scattato l’inseguimento che è durato poco più di 500 metri», racconta Dandolo. L’episodio si sarebbe verificato all’incrocio tra corso Sempione e via Moscati.

Corona denunciato: era senza patente

Una volta fermato il veicolo, i militari avrebbero accertato che Fabrizio Corona era alla guida senza patente e che il suv risultava sottoposto a fermo amministrativo. L’ex re dei paparazzi sarebbe stato quindi accompagnato nella caserma di via Vincenzo Monti e denunciato per la violazione dell’articolo 192, comma 7-bis, del Codice della Strada, relativo al mancato rispetto dell’alt imposto dalle forze dell’ordine.

Resta, tuttavia, un particolare importante nella ricostruzione della vicenda: il nome di Stefano De Martino non comparirebbe nei verbali dei Carabinieri. Come precisa lo stesso Dandolo, «Il nome di De Martino non compare nei verbali delle forze dell’ordine, compare solo l’indicazione generica “motociclista”».

Il presunto coinvolgimento del conduttore resta dunque legato alle indiscrezioni pubblicate dal settimanale Oggi, senza una conferma ufficiale negli atti citati.