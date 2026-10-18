Soraya Sabetta svela nuovi retroscena su Cristian Mascolino: "Ho saputo che sta tradendo anche Nicole"

Soraya Sabetta torna a parlare della sua esperienza a Temptation Island e della relazione ormai conclusa con Cristian durante la sua partecipazione a Verissimo. La giovane romana ha riferito di aver ricevuto indiscrezioni sul comportamento dell’ex compagno nei confronti della donna che sta attualmente frequentando: «Sono venuta a sapere che lui non si sta comportando molto bene con lei. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ma non sono problemi miei. Ho saputo che si scrive con altre donne e non solo. Se è vero, mi spiace per lei, che mi piace tanto. È sempre molto elegante e composta. Se lui sta continuando a tradire, mi dispiacerebbe». Si tratta di affermazioni e sospetti riferiti da Soraya, non di comportamenti accertati. La giovane ha inoltre ricordato le difficoltà della loro storia e i tradimenti che, secondo il suo racconto, sarebbero emersi dopo la separazione.

La nuova frequentazione di Soraya

Anche Soraya ha voltato pagina e ha raccontato di frequentare da circa un mese Stefano Modica, volto della terza stagione di Italia Shore. Un rapporto già segnato da discussioni, ma anche da momenti di leggerezza: «Ci frequentiamo da un mese, ma abbiamo già litigato 180 volte. Lui è un po’ troppo geloso. Quello che mi fa restare e mi spinge a non chiudere la nostra storia è la spensieratezza che mi regala. Ridiamo tantissimo perché è un ragazzo davvero leggero, diversamente da quanto accadeva con Cristian». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Sara Palumbieri riparte dopo Gabriele Govoni

In studio era presente anche Sara Palumbieri, che aveva partecipato a Temptation Island insieme all’allora fidanzato Gabriele Govoni. Dopo la fine della relazione, i due non si sarebbero più visti né sentiti dall’ultimo confronto davanti a Filippo Bisciglia. Sara ha raccontato di aver vissuto un’estate difficile e di essere riuscita soltanto a settembre a ritrovare serenità e a concentrarsi nuovamente sul lavoro. Oggi frequenta un altro uomo, del quale preferisce non svelare l’identità, descrivendolo come «disponibile e premuroso». A unirla a Soraya resta una forte amicizia, suggellata da un tatuaggio identico con la frase «Niente è come sembra», simbolo del cambiamento vissuto da entrambe dopo il reality.