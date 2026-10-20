Cristian Mascolino ha tradito Nicole Cena? Parla la ragazza citata da Soraya Sabetta: «Abbiamo avuto un flirt»

Ospite di Casa Lollo, Valeria Ninni rompe il silenzio e svela nuovi retroscena sulla vicenda sentimentale che sta facendo discutere

Arrivano nuove rivelazioni sul presunto tradimento di Cristian Mascolino ai danni di Nicole Cena. Dopo le dichiarazioni di Soraya Sabetta, ospite nei giorni scorsi a Verissimo, a rompere il silenzio è proprio la ragazza tirata in ballo nella vicenda: Valeria Ninni, influencer che ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti.

Valeria Ninni a Casa Lollo: «Cristian ha tradito Nicole con me»

Ospite di Casa Lollo, il format ideato e condotto da Lorenzo Pugnaloni, Valeria Ninni ha confermato di essere la ragazza alla quale Soraya Sabetta aveva fatto riferimento durante la sua intervista nel salotto televisivo di Silvia Toffanin.

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L’influencer non ha usato mezzi termini, rilasciando dichiarazioni destinate a far discutere: «Sono io la ragazza a cui faceva riferimento Soraya. Io e Cristian abbiamo avuto un flirt mentre stava con Nicole. Quindi sì, l’ha tradita. Lei non l'ha mai saputo e non ha mai chiesto informazioni. Soraya sa ed è stata solidale con me».

Le rivelazioni di Soraya Sabetta a Verissimo

Le parole di Valeria Ninni arrivano a pochi giorni dalle dichiarazioni di Soraya Sabetta a Verissimo, dove era emerso il sospetto di un tradimento da parte di Cristian Mascolino nei confronti di Nicole Cena.Adesso, con la testimonianza diretta della ragazza coinvolta, la vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo. Valeria sostiene infatti di aver avuto un flirt con Cristian quando lui era sentimentalmente legato a Nicole, confermando così la ricostruzione raccontata da Soraya.

Si tratta, al momento, della versione fornita dall’influencer. Resta da capire se Cristian Mascolino e Nicole Cena decideranno di intervenire pubblicamente per commentare queste dichiarazioni.