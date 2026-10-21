TorreSette torresette.news
GF Vip, lite furiosa tra Giulia Provvedi e Valeria Marini: «Smettila di sputare veleno». Cos'è successo
Un piccolo incidente in cucina si trasforma in un motivo di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagoniste della discussione sono Giulia Provvedi e Valeria Marini, che finiscono per scontrarsi a causa di un racconto discordante su alcune uova rotte.
La mattinata di Giulia non comincia nel migliore dei modi. Mentre prepara la colazione, un uovo rotola dal piano di lavoro, cade nel cassetto delle pentole e si rompe. Un inconveniente di poco conto che, però, diventa presto motivo di discussione.
A infastidire Giulia è il modo in cui Valeria riferisce l’episodio a Carmen: secondo il racconto, le uova rotte sarebbero tre, mentre in realtà, sostiene Giulia, se ne sarebbe rotta soltanto una.
TORRESETTE AI
Hai domande su questa notizia?
Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.
Il confronto in giardino
Quando incontra Valeria in giardino, Giulia decide di affrontare direttamente la questione. Visibilmente contrariata, la invita a non alterare quanto accaduto: «Non dire bugie».
Il chiarimento, però, non placa gli animi. La discussione si accende rapidamente e Giulia accusa Valeria di alimentare tensioni già dalle prime ore della giornata.
«Smettila di sputare veleno già di prima mattina», sbotta Giulia. Così un semplice uovo rotto finisce per diventare il pretesto di un nuovo scontro nella Casa.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Il gossip e la TV che segui, prima degli altriDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi Grande Fratello, Temptation Island o le altre storie che segui, le nostre notizie ti compaiono più in alto.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/rubriche/social-network/2026/10/21/gf-vip-lite-furiosa-tra-giulia-provvedi-e-valeria-marini-smettila-di-sputare-veleno-cose-successo
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.