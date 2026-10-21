GF Vip, lite furiosa tra Giulia Provvedi e Valeria Marini: «Smettila di sputare veleno». Cos'è successo

Un piccolo incidente in cucina si trasforma in un motivo di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagoniste della discussione sono Giulia Provvedi e Valeria Marini, che finiscono per scontrarsi a causa di un racconto discordante su alcune uova rotte.

La mattinata di Giulia non comincia nel migliore dei modi. Mentre prepara la colazione, un uovo rotola dal piano di lavoro, cade nel cassetto delle pentole e si rompe. Un inconveniente di poco conto che, però, diventa presto motivo di discussione.

Pubblicità

A infastidire Giulia è il modo in cui Valeria riferisce l’episodio a Carmen: secondo il racconto, le uova rotte sarebbero tre, mentre in realtà, sostiene Giulia, se ne sarebbe rotta soltanto una.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il confronto in giardino

Quando incontra Valeria in giardino, Giulia decide di affrontare direttamente la questione. Visibilmente contrariata, la invita a non alterare quanto accaduto: «Non dire bugie».

Il chiarimento, però, non placa gli animi. La discussione si accende rapidamente e Giulia accusa Valeria di alimentare tensioni già dalle prime ore della giornata.

«Smettila di sputare veleno già di prima mattina», sbotta Giulia. Così un semplice uovo rotto finisce per diventare il pretesto di un nuovo scontro nella Casa.