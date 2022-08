A cura della Redazione

Tra le offerte Amazon un attrezzo, interessante per gli amanti del selfie è indubbiamente il Bastone Selfie Wireless, con cavalletto treppiede e rilascio remoto, che rende più facile i selfie di gruppo.

L'asta per selfie estensibile, il treppiede pieghevole e il telecomando rimovibile offrono più movimento e prospettiva, in modo che il selfie diventi più creativo e bello.



Il bastone per selfie, con spazio di archiviazione girevole a 360 gradi per smartphone e testa girevole regolabile di 203 gradi, offre la possibilità di fotografare angoli di rotazione più ampi. Si può scegliere una modalità telefono orizzontale o verticale per aiutare a decidere le migliori angolazioni per le foto. L'asta telescopica può estendersi da 18 a 41 centimetri. La lunghezza totale della barra di autoscatto supera i 68 centimetri per una vista più appropriata quando si scatta una foto.



Infine, con la comoda impugnatura in materiale ABS e PC, e l'asta in lega di alluminio, questo bastone per selfie non è solo leggero ma anche resistente alla corrosione e forte. È una buona scelta per i viaggi.

Il prezzo è molto conveniente, appena 8,99 euro