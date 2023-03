A cura della Redazione

Amazon Echo, il nuovo dispositivo di ultima generazione per avere più comfort nella tua casa grazie ad Alexa.

Si tratta di uno smart speaker che rappresenta il “corpo”, dotato di altoparlante che, grazie alla connessione wi-fi, comprende al suo interno Amazon Alexa, ossia voce e mente del dispositivo.

Amazon Alexa è un’intelligenza artificiale che con la sua connessione offre la possibilità agli utenti di interagire attraverso comandi vocali.

Ha tantissime funzionalità. Grazie, infatti, ad una semplice cassa wi-fi, utilizzando la parola di attivazione “Alexa”, è in grado di rispondere a tutte le tue domande ed esigenze.

Sarà solamente necessario scaricare l’app Alexa, registrare il proprio account e avviare la configurazione di Alexa e dello smart speaker. Inoltre potrai impostare il tuo dispositivo in base alle tue necessità ed esigenze.

Grazie ad Alexa potrai fare ricerche sul web, ascoltare canzoni, gestire i messaggi e chiamate in qualsiasi momento e soltanto con la tua voce.

Un’importante funzionalità rappresenta la possibilità di collegare il tuo dispositivo Echo Dot di Amazon a dispositivi tecnologici della tua casa come lampadine wi-fi, prese intelligenti che permettono a qualsiasi elettrodomestico della casa di diventare smart, videocamere di sorveglianza, termostati e riscaldamento, interruttori wi-fi che, soltanto pronunciando la frase “Alexa spegni le luci”, ti consentiranno di usufruire di questa funzionalità senza alcuno sforzo, e poi tante altre funzionalità.

L’ultimissimo dispositivo Echo Dot di Amazon di quinta Generazione, in commercio dal 2022, presenta un nuovo altoparlante di 1,73 pollici offrendo il miglior audio di sempre rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa. Tra le tante funzionalità base già citate precedentemente, è caratterizzato da un'ulteriore novità: il sensore di temperatura che permette di misurare i gradi della stanza in cui è presente il dispositivo. Inoltre questo stesso sensore può agire in autonomia come ad esempio accendere il ventilatore se nella stanza sono state raggiunte temperature troppo alte o, viceversa, accendere i riscaldamenti. Un’ulteriore funzionalità è l’accelerometro che ci consente di usufruire del touch-screen presente sulla parte superiore del dispositivo permettendoci, ad esempio, di rimandare la sveglia.

Il dispositivo Echo Dot con Alexa è indispensabile per chiunque voglia avere una casa intelligente ed usufruire di tutti i benefici e comfort a disposizione. La creazione di tale dispositivo rappresenta il futuro e grazie alla sua facilità di utilizzo consentirà la diffusione di tanti nuovi devices in ambito domestico.