A cura della Redazione

Echo Pop è l’ultimo arrivato della famiglia e rappresenta una combinazione perfetta di Musica ed Alexa. Esso si caratterizza per il design semisferico e nuove opzioni di colore, è uno smart speaker dotato di un altoparlante a diffusione interiore con Alexa tale da creare un ambiente intelligente. Le funzioni sono le stesse degli altri modelli Amazon ma la novità è che Echo Pop supporta nativamente Matter, lo standard open-source per la domotica che consente ai dispositivi di comunicare fra di loro in modo diretto. Infine Echo Pop è un dispositivo ideale per ogni stanza e ambiente, controlla la musica con la tua voce chiedendo ad Alexa di riprodurre ciò che più preferisci ed anche qualsiasi notizia ed informazione.

Un ulteriore novità è il rinnovo di terza generazione del dispositivo Echo Show 5 che è più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente e presenta un sistema di altoparlanti completamente nuovo che raddoppia i bassi e permette di avere un suono più nitido nell’ascolto di musica ed altre informazioni. Anche i microfoni sono stati riprogettati ed inoltre , come Echo Pop , anche Echo Show 5 supporta lo standard Matter che va a semplificare il collegamento e controllo dei dipositivi compatibile con la casa. Questo nuovo dispositivo unisce la praticità di Alexa con lo schermo che permette di visualizzare meglio qualsiasi notizia ed inoltre grazie ad esso e alla videocamera incorporata è possibile videochiamare e restare in contatto con familiari ed amici e addirittura monitorare la tua casa in qualsiasi momento.

Infine abbiamo la nuova generazione di Echo Auto, un dispositivo che presenta ora un design più sottile e con un nuovo supporto adesivo per una maggiore flessibilità di posizionamento nell’auto. Rappresenta un accessorio per auto con controllo vocale Alexa che ti aiuta a sfruttare al meglio il tempo trascorso alla guida in quanto puoi chiedere ad Alexa in qualsiasi momento di riprodurre musica, chiamate e tanto altro. Echo Auto funziona con i dispositivi per Casa Intelligente compatibili, permettendoti di usare la voce per impostare il termostato, spegnere le luci e molto altro, mentre sei fuori casa.

Per garantire la privacy degli utenti, tutti i dispositivi Echo sono dotati di molteplici elementi di protezione e controllo. Tra questi, un apposito pulsante per attivare e disattivare i microfoni e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali. Inoltre, i modelli Echo Show sono forniti di copri-telecamere integrati.