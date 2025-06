A cura di AdnKronos

Novak Djokovic sfida Alexander Zverev al Roland Garros 2025. Il tennista serbo affronta oggi, mercoledì 4 giugno, il tedesco nei quarti di finale del torneo francese, secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open vinti da Jannik Sinner. Il vincente di questo match potrebbe affrontare proprio l'azzurro, atteso dall'incontro con Aleksandr Bublik, in semifinale.

Djokovic arriva all'appuntamento parigino dopo aver eliminato, nei turni precedenti del torneo, McDonald, Moutet, Misolic e, negli ottavi di finale, Norrie senza concedere nemmeno un set. Più faticoso il percorso di Zverev, che ha superato Tien, De Jong, Cobolli e Griekspoor, costretto al ritiro a causa di un problema fisico dopo un solo set.

La sfida tra Djokovic e Zverev è in programma oggi, mercoledì 4 giugno, nella sessione serale sul Philippe-Chatrier, con inizio fissato per le ore 20.15. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con Zverev che conduce 3-2. L'ultimo incontro risale alla semifinale degli ultimi Australian Open, quando Djokovic si ritiurò a causa di un infortunio.

Djokovic-Zverev, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.