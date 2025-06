A cura della Redazione

Per la prima volta nei suoi 72 anni di storia la Capri-Napoli farà rotta a Torre del Greco. La maratona natatoria del Golfo, infatti, ha scelto la città vesuviana quale prima tappa di arrivo delle prove open che, come da tradizione, aprono il percorso di avvicinamento alla gara assoluta, quest’anno in programma sabato 6 settembre e alla quale sono già iscritti i migliori 25 atleti della specialità.

A questi potranno aggiungersi i nuotatori che si qualificheranno con le quattro tappe Open, nel corso delle quali gli organizzatori della Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena metteranno in palio altri pass. Grazie all’intesa con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e al lavoro della consigliera comunale delegata allo Sport Valentina Ascione, la Capri-Napoli vira per la prima volta verso Torre del Greco. E lo fa con grandi numeri e con un’ampia presenza internazionale: al via, in programma da Marina Grande a Capri, ci saranno infatti 29 atleti in rappresentanza di sette nazioni e quattro continenti: oltre a nuotatori italiani, infatti, nel novero degli atleti (nove in tutto) iscritti alla gara di Solo e quelli delle quattro staffette, figurano rappresentanti di Argentina, Egitto, Libano, Romania, Turchia e Gran Bretagna.

Una festa dello sport in mare che si concluderà, a partire dalle ore 15 (quando potrebbero vedersi al traguardo i primi iscritti, ultimi arrivi entro le ore 19), nelle acque antistanti al lido Miramare, che dopo la bella esperienza della gara sprint legata alla Capri-Napoli 2024, ha deciso nuovamente di aprire le porte ai nuotatori internazionali. Qui si svolgeranno anche le premiazioni.

Nell’attesa dell’arrivo degli iscritti alla Capri-Torre del Greco (sulla distanza complessiva di 28 km), nelle acque del Miramare sarà allestito un campo da pallanuoto per lo svolgimento di gare con squadre professionistiche, in un’atmosfera sportiva legata all’acqua che sarà impreziosita dalla presenza, in qualità di testimonial, dell’ex pallanuotista Amaurys Perez, nota al grande pubblico per l’apparizione in varie trasmissioni televisive, tra le quali spiccano Ballando con le stelle, Pechino Express e il Grande Fratello vip.

“Ancora una volta lo sport mette in vetrina le nostre bellezze – afferma il sindaco Luigi Mennella –. Come avvenuto con la seconda edizione del trofeo Città di Torre del Greco, atleti da tutta Italia e in questo caso da altre nazioni del mondo potranno conoscere il nostro territorio e portare in giro nei loro Paesi il racconto di una città stretta tra mare e Vesuvio, per la quale non stiamo lesinando sforzi in termini di promozione turistica”. “Il grande sport fa nuovamente tappa a Torre del Greco – aggiunge la consigliera Valentina Ascione –. Stavolta lo facciamo ponendo al centro la nostra costa e il nostro mare, verso il quale si concentrano gli sforzi dell’amministrazione e gli interventi che mirano a dare nuova linfa alle nostre acque”.

Soddisfatto anche Luciano Cotena, che sottolinea come le prove open quest’anno, grazie alla tappa di Torre del Greco, sono cresciute fino a raggiungere il numero di quattro: “Le competizioni – afferma – crescono sempre più in termini di interesse e presenze. Quest’anno si sfiorano le 140 presenze di nuotatori di tutti e cinque i continenti. Tutto ciò è frutto di un lavoro meticoloso che ci permette di raggiugere gli appassionati di tutto il mondo che vogliono provare l’emozione di nuotare la maratona acquatica più conosciuta ed affascinante al mondo”.