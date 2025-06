A cura della Redazione

Giovani atleti crescono e raggiungono traguardi prestigiosi. Il gruppo sportivo del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata è pronto per partecipare al campionato italiano Under 18 di prove multiple in programma in questo fine settimana a Lana, in provincia di Bolzano. Tre studenti sono riusciti ad ottenere la qualificazione in Trentino

In pista scenderanno Gennaro Di Palma e Marco Avagnano (nella foto in basso), nel decathlon, e Serena Montuori (nella foto in alto) nell'esathlon. Si confronteranno con i migliori atleti della nostra penisola in due intensi giorni di competizione.

Lo scorso mese di maggio le allieve hanno già conquistato il titolo a squadre nel campionato regionale su pista, con gli allievi che per un soffio non hanno raggiunto lo stesso risultato, classificandosi al secondo posto sul gradino del podio.

Il liceo sportivo, nel corso degli undici anni dalla sua istituzione, ha acquisito notevoli competenze che potrebbe mettere a disposizione del territorio con corsi di avviamento all' atletica. Resta il problema della sistemazione totale della pista, ma qualcosa già si sta muovendo a livello della città metropolitana, anche grazie all' interessamento della dirigente scolastica Tiziana Savarese e delle istituzioni comunali. Speriamo bene...