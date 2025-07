A cura di AdnKronos

Silver lady. Tris d'argento per Ginevra Taddeucci che ha vinto la terza gara consecutiva ai Mondiali di Sentosa, conquistando l'argento nell'inedita 3 km sprint knock out. In un video sul profilo social della Fin, la 28enne in un video - medaglia in mano e un grande sorriso - dice: "Buongiorno Italia, ormai mi sono abituata a darvi il buongiorno così".

Con questa vittoria Taddeucci diventa la prima italiana a portare a casa 3 medaglie individuali in un’edizione iridata. “Ero rassegnata al quinto posto, poi davanti si sono picchiate, ho visto il buco… e via, la gara si è trasformata in un 50 stile libero. Ho messo le gambe e andavo alla grande”, ha commentato l'azzurra.

Nella gara maschile invece ha dominato il tedesco Florian Wellbrock, che ha piazzato la tripletta d'oro vincendo, dopo la cinque e la dieci chilometri, in 5'46"0. Gregorio Paltrinieri invece si è fermato al quarto posto in 5'58"9. Secondo l'ungherese, bronzo olimpico ed europeo della specialità, David Betlehem, in 5'47"7 si legge sul sito della Fin.

Ginevra Taddeucci aveva già conquistato l'argento nelle 5 km in acque libere, così come Paltrinieri, dopo quello della 10 km.