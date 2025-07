A cura di AdnKronos

Quattordicesima tappa per il Tour de France 2025. La Grande Boucle torna in strada oggi, sabato 19 luglio, dopo la cronoscalata di ieri in cui ha trionfato Tadej Pogacar, rimasto così in maglia gialla. I ciclisti affrontano oggi un'altra tappa di alta montagna di 182,6 chilometri, che parte da Pau e arriva a Luchon-Superbagnères. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming.

La quattordicesima tappa del Tour de France 2025 conclude il trittico pirenaico di questi giorni. I ciclisti affronteranno un totale di 182,6 chilometri partendo da Pau, nei Pirenei Atlantici, per affrontare circa 70 chilometri di falso piano, in salita pressoché costante, prima di arrivare alla prima vera scalata della frazione: il Col du Tourmalet, un Gpm hors categorie di 19 km e con una pendenza al 7,4%.Uno dei luoghi più iconici della Grande Boucle.

Poi ci sarà un altro Gpm di seconda categoria, sulla salita del Col d'Aspin, cinque chilometri al 7,6%, e quello di prima categoria sul Col de Peyresourde, 7,1 chilometri al 7,8%. L'ultima salita, anch'essa hors categorie, è una salita da 12,4 km al 7,3% chTour de France, percorso quattordicesima tappae culminerà nell'arrivo di Luchon-Superbagnères, a circa 1804 chilometri d'altitudine. I ciclisti raggiungeranno uno sprint intermendio a Esquièze-Sère, al chilometro 70,1, traguardo che può far gola all'azzurro Jonathan Milan. In totale il dislivello da coprire sarà di 4950 metri.

Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto - a seconda delle tappe - tra le 14 e le 15. La quattordicesima tappa di oggi, sabato 19 luglio, inizierà intorno alle 12, con l'arrivo previsto alle 17.07. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.