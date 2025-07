A cura di AdnKronos

Boris Becker incorona Jannik Sinner e 'punge' Novak Djokovic. L'ex tennista tedesco, che non usa mai giri di parole nelle proprie analisi, ha parlato del dominio dell'azzurro, sempre più numero uno del ranking Atp e fresco di trionfo a Wimbledon, e del declino, dovuto in primis all'età e ai conseguenti infortuni, del campione serbo, che a Londra è riuscito ad arrivare in semifinale prima di essere eliminato da Sinner, proprio come successo al Roland Garros.

Becker vede, in ogni caso, delle somiglianza tra i due: "Sinner è un Djokovic 2.0 e Novak lo sa", ha detto al podcast di Andrea Petkovic 'Mind, Set, Win'. Con il ritorno della stagione del cemento, che culminerà negli US Open, ultimo Slam dell'anno, Djokovic punta sulla sua superficie preferita per provare a conquistare il suo 25esimo titolo Slam: "Se sia in grado di riuscirci è la grande domanda del momento. Il grosso problema per Novak è che se vuole vincere un altro Slam, probabilmente dovrà battere sia Alcaraz che Sinner", ha spiegato Becker.

"È quello che è successo a Wimbledon, per me il torneo in cui aveva le migliori possibilità di vincere il 25esimo Slam", ha spiegato Boris, "ricordiamo che è un torneo che ha vinto sette volte, oltre ad aver raggiunto le semifinali 14 volte, quindi immaginate cosa significhi. Sono numeri così folli che sembrano quasi assurdi".

"Poi però nei quarti di finale contro Flavio Cobolli si è infortunato. A 38 anni è molto più facile infortunarsi. Sinner si è dimostrato di gran lunga il migliore giocatore in semifinale. Per me è un Djokovic 2.0 e credo che Novak lo sappia", ha ribadito Becker, "sono contento che Nole sia arrivato di nuovo in semifinale in un torneo importante, ma gli basterà? Giocare a tennis perché vuole conquistare il 25esimo Slam. Quanto è realistico pensare che possa davvero vincerlo? Penso che il tempo per lui stia per scadere".