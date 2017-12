A cura della Redazione

Tragedia a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Un'abitazione di via Tommaso Sanseverino, in pieno centro cittadino, ha preso fuoco uccidendo tre persone: un'anziana 82enne e i suoi due figli.

Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco. Non ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Diverse le ipotesi al vaglio: da un episodio accidentale all'atto deliberato di dar fuoco all'appartamento. In sostanza, si sarebbe trattato di omicidio-suicidio.

