A cura della Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Baiano (AV) hanno tratto in arresto un pregiudicato di Montoro, ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi clandestine e munizioni nonché ricettazione.



I militari della Stazione di Montoro Superiore, nell’ambito dei controlli volti a prevenire e reprimere reati connessi all’uso di armi, ulteriormente intensificati nell’arco delle festività, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del'uomo che, detenuto in carcere, aveva ottenuto un permesso premio da trascorrere presso il proprio domicilio.



I carabinieri, in un borsone occultato all’interno del guardaroba della sua camera da letto, hanno rinvenuto un passamontagna; due pistole calibro 7.65 perfettamente funzionanti ed entrambe complete di caricatore, una delle quali dotata di un artigianale silenziatore; 82 cartucce stesso calibro, di cui una cinquantina artigianali ad alto potenziale offensivo.

Il 50enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.



Sono in corso indagini da parte dei carabinieri finalizzate a stabilire sia la provenienza di quelle armi e del munizionamento sia il possibile utilizzo fatto in azioni criminali o in programma.

