A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Atripalda (Avellino) che hanno tratto in arresto un 32enne, ritenuto responsabile di spaccio di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una meticolosa e laboriosa attività informativa. L’equipaggio della Gazzella, dopo aver attentamente monitorato i movimenti dell'uomo che viaggiava su un'auto, gli hanno intimato l'alt.

All’esito della perquisizione personale e veicolare che gli operanti decidevano di eseguire, nella tasca dei pantaloni indossati dal pusher, veniva rinvenuta la somma di 275 euro, perlopiù in banconote di piccolo taglio.

Ma è stata proprio una brillante intuizione investigativa a dare una svolta alle ricerche, allorquando, in un bustone con dei giocattoli per bambini posto sul sedile posteriore dell’utilitaria, i carabinieri hanno trovato un sacchettino con chiusura a laccio con all’interno quattro calamite, per consentirne verosimilmente l’aggancio a parti metalliche dell’auto, anche di difficile o insospettabile accesso, rendendone così difficoltoso il rinvenimento in caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

Quindi, dopo una più accurata perquisizione, nel vano dell’airbag (dispositivo che era stato opportunamente rimosso) è stato rinvenuto un astuccio contenente complessivamente circa 50 grammi di cocaina, sottoposta a sequestro unitamente alla somma di denaro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Il 32enne è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook