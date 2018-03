A cura della Redazione

Al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Aversa hanno eseguito 34 ordinanze di misure cautelari, di cui 10 in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 17 obblighi di dimora, nonché sequestri preventivi di beni nella disponibilità degli indagati, per un valore di circa 35 milioni di euro, tra beni immobili, autoveicoli di lusso (una Ferrari, una Porsche Cayenne e due Range Rover), rapporti finanziari e quote societarie.

Le persone destinatarie delle ordinanze sono accusate di aver costituito e/o di appartenere a due distinte associazioni criminali, con basi logistiche nell’Agro Aversano, specializzate nella sistematica emissione di fatture per operazioni inesistenti relative alla fornitura di materiale edile.

Contestati inoltre i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego in attività economiche dei connessi e cospicui proventi illeciti derivanti dall’attività criminale, utilizzando a tale scopo un gruppo di società “cartiere”, sei in tutto, dislocate tra Roma e le province di Lucca e Caserta, intestate a compiacenti prestanome e altre società create al solo scopo di far circolare e riciclare i relativi flussi finanziari.

Secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal GIP, nel periodo 2009/2016, sarebbero state emesse fatture per operazioni inesistenti per oltre 100 milioni di euro, a favore di 643 imprese beneficiarie della frode ed effettivamente operanti nel settore edile nell’intero territorio nazionale, prevalentemente in Campania, ma anche nelle Marche, in Toscana, Emilia Romagna, Lazio ed Umbria.

I due gruppi criminali - stando alle indagini - sono stati in grado di riciclare, attraverso vorticosi giri di prelievi, ricariche poste pay e postagiro, oltre 200mila euro al giorno. Dall’esito degli approfondimenti fiscali effettuati, sono stati contestati alle organizzazioni criminali proventi illeciti per oltre 13,5 milioni di euro, con una evasione IVA per oltre 25 milioni di euro.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook.