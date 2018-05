A cura della Redazione

Cinque chili di cocaina purissima sequestrati a Giugliano in Campania. Valore sul mercato illecito, più di 700mila euro.

Il blitz è scattato ad opera della Polizia di Stato in un deposito di capi d'abbigliamento. Questi ultimi, infatti, erano intrisi della sostanza stupefacente, una pratica molto diffusa negli ultimi tempi, utile ad eludere i controlli delle forze dell'ordine

L'attività investigativa fa seguito alll'operazione condotta l’11 maggio scorso a Marano di Napoli, quando la Squadra Mobile partenopea arrestò due incensurati, un cittadino italiano e uno peruviano, sorpresi all’interno di un’abitazione in cui avevano allestito un laboratorio per l’estrazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina da abiti intrisi di cocaina.

Secondo gli investigatori, l’arresto dei probabili chimici ha costretto l’organizzazione criminale ad attendere prima di procedere alla lavorazione dei capi di abbigliamento.

Nello specifico, sono stati sequestrati 10 abiti da donna e 42 corpetti in merletto di vario colore con bretelle e reggiseno imbottito. A seguito delle analisi scientifiche, dagli indumenti sono state estratte le imbottiture delle coppette reggiseno che contenevano al loro interno oltre 500 pezzi di stoffa imbevuti in una sostanza risultata poi essere cocaina. Circa 5 kg di stupefacente con elevatissimo grado di purezza. Proprio in considerazione di quest'ultimo aspetto, è verosimile che l’organizzazione criminale avrebbe proceduto a un’operazione successiva di “taglio” tale da ottenere almeno il triplo del quantitativo, garantendo un guadagno finale, solo per quest’ultimo sequestro, pari a oltre 700mila euro.

