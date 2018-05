A cura della Redazione

Le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore hanno controllato un soggetto di nazionalità italiana in possesso di svariati capi contraffatti di vari marchi famosi del settore dell’abbigliamento (Gucci, Adidas, Nike, Converse, Moncler, Calvin Klein).

La merce era posta in vendita on line sui “social network”. Il responsabile, nocerino, è stato denunciato all Procura della Repubblica per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

