A cura della Redazione

Una pensionata di Sant’Andrea di Conza, nell'Avellinse, è viva per miracolo. I Carabinieri sono arrivati sul posto prima che fosse troppo tardi: irrompono nell’appartamento e la salvano portandola via dalla camera da letto interessata da un incendio.



Una persona aveva notato del fumo fuoriuscire dalla finestra della vicina di casa, allertando i militari. Sul posto è giunta una pattuglia della locale Stazione. I due carabinieri, dopo aver avvisato la Centrale Operativa di inviare immediatamente i Vigili del Fuoco ed il 118, sono entrati nell’abitazione forzando la porta d’ingresso. L’ambiente era già pieno di fumo nero e denso che ha reso complicato anche la ricerca della donna che, rinvenuta in stato confusionale nella sua camera da letto, è stata portata immediatamente all’esterno affidandola alle cure dei sanitari.



Quindi, verificato che in casa non ci fossero altre persone, i carabinieri hanno provveduto a spegnare l’incendio evitando che coinvolgesse anche il resto della casa.



Fortunatamente nulla di grave per la malcapitata, soccorsa dal 118. A provocare le fiamme, una sigaretta non spenta caduta sul materasso, che la 65enne stava fumando a letto prima di addormentarsi.

