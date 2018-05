A cura della Redazione

La Polstrada ha identificato e denunciato, alla Procura della Repubblica di Napoli Nord, S. M. di 58 anni, napoletano, e T. C., 53enne di Casalnuovo di Napoli, entrambi pluripregiudicati. Sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro e con altri soggetti in via di identificazione, di ricettazione di un intero carico di un autoarticolato consistente in derrate alimentari il cui valore commerciale è stato stimato in circa 300mila euro. Il veicolo fu oggetto di rapina nei pressi Area di Servizio di San Nicola la Strada (CE), sita sull’autostrada A/1, spedito da una nota ditta di spedizione del Nolano.

Nel pomeriggio del 19 maggio scorso, a Casoria - in via Petri Dorando -, gli agenti, nell’accedere al viale di ingresso di un area commerciale, hanno incrociato frontalmente un trattore stradale di colore bianco, con alla guida un soggetto poi identificato nel 58enne, seguito a brevissima distanza da una autovettura Fiat Stilo, guidata dal 53enne. Il conducente del trattore stradale calzava guanti di gomma neri.

Nel corso del controllo ai veicoli, i poliziotti hanno rinvenuto un sofisticato Jammer, ovvero un disturbatore di frequenze di tipo militare in grado di coprire e/o inibire qualsiasi segnale di localizzazione G.P.S. del veicolo sul quale è presente.

All’interno del bagagliaio della Stilo, c'era un cablaggio elettrico con morsetti batteria aventi all’estremità un attacco di alimentazione elettrica corrispondente a quello presente sulla apparecchiatura Jammer rinvenuta nel veicolo industriale rapinato.

E' iniziata così una serrata ricerca nelle aree industriali e di parcheggio della zona al fine di recuperare la restante parte del complesso veicolare, ovvero il semirimorchio facente parte del veicolo industriale che si temeva potesse essere stato occultato in zona. Difatti dopo pochi minuti veniva individuata un’area parcheggio scoperta adibita a rimessaggio veicoli industriali. Qui, in mezzo ad altri semirimorchi, c'era anche il veicolo rapinato.

Il rimorchio, all’atto del rinvenimento, è stato trovato con portiere ancora sigillate. Grazie alla copia delle bolle di carico prodotte dalla società proprietaria del veicolo, si è potuti risalire al carico traportato

Poco dopo, l'autista dipendente di una nota ditta di trasporto del Nolano, si era presentato presso un Commissariato della provincia denunciando di essere stato vittima di rapina con sequestro di persona e di essere stato depredato del veicolo commerciale da lui condotto, insieme al relativo carico.

I due pluripregiudicati sono stati denunciati in stato di libertà, mentre il veicolo è stato restituito, comprensivo del carico, all’avente diritto.

