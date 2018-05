A cura della Redazione

Sequestro preventivo - emesso dal g.i.p. del tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura - nei confronti di una società di Pozzuoli e del suo amministratore. Confiscati beni per un valore complessivo pari a circa 900mila euro.

La misura cautelare reale è scaturita da una verifica fiscale effettuata dalle Fiamme Gialle di Napoli, che ha consentito di accertare che la società, esercente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ha omesso il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta sulle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, per importi pari nel 2015 ad 435.742,36 euro, e nel 2016 a 435.345,50 euro.

Il sequestro ha ad oggetto le somme depositate sui conti correnti bancari della società nonché, in caso di incapienza rispetto all’ammontare complessivo del profitto del reato, i beni nella disponibilità dell’amministratore, tra cui figurano partecipazioni societarie e beni immobili siti nel quartiere Posillipo a Napoli.

