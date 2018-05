A cura della Redazione

Mazi sequestro di beni al Consorzio Artigiano di Garanzia Fidi di Salerno. I finanzieri - su disposizione della Procura regionale della Corte dei Conti, hanno confiscato somme di denaro e beni immobili nelle disponibilità dei soggetti responsabili di un presunto danno erariale, quantificato in 3.315.000 euro, di cui oltre 640 mila euro a titolo di interessi maturati.

Stando alle indagini, il Consorzio, destinatario di fondi pubblici destinati alla prevenzione del fenomeno dell'usura, non li avrebbe utilizzati per gli scopi prefissati né restituiti al maturarsi delle cause di estinzione/liquidazione.

In sostanza, il management - ex presidente del CdA e due liquidatori pro tempore - del Consorzio si sarebbe appropriato indebitamente delle risorse economiche elargite, utilizzandole a scopi personali.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook