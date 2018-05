A cura della Redazione

Una tonnellata di sigarette di contrbbando, maxi sequestro delle Fiamme Gialle di Caserta. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno intercettato un autocarro telonato all'uscita del casello autostradale Napoli nord dell'A1. Il veicolo aveva la targa rumena ed era guidato da un 46enne rumento.

L'uomo ha dichiarato di non conoscere il contenuto della merce trasportata, caricata da una società con sede in Targoviste (Romania), limitandosi ad esibire la relativa documentazione amministrativa, nella quale non era comunque specificata la tipologia merceologica del carico, ma solo il numero dei colli trasportati, ossia cinque casse di legno pressato di grande volume, risultate completamente sigillate.

I militari hanno così deciso di procedere a un’accurata ispezione del carico dell’automezzo presso la caserma di Caserta dove, una volta scaricate e aperte le casse di legno, venivano rinvenute al loro interno ben 4.500 stecche di sigarette di contrabbando per un peso complessivo di circa una tonnellata. L’operazione di conteggio del carico illecito ha permesso poi di appurare che il tabacco, destinato al mercato campano e privo del contrassegno di Stato, riportava i marchi di sigarette “Rothmans Demi Blu” e “Marble”.

In particolare, le sigarette con marchio “Marble” rientrano nella categoria “cheap white”, ovvero si tratta di sigarette originali, recanti marchi registrati nei rispettivi Paesi di produzione (Russia, Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina), che non potrebbero essere vendute in Italia o all’interno dell’Unione Europea, in quanto non conformi ai parametri minimi di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.

Le sigarette e il mezzo di trasporto utilizzato dal contrabbandiere, per un valore di oltre 250.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro, mentre il soggetto responsabile del traffico illecito è stato tratto in arresto per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

