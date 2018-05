A cura della Redazione

I finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, nel corso di uno specifico servizio, congiuntamente ad ispettori del lavoro, hanno effettuato un controllo nella giornata di domenica presso un ristorante dell'Alta Irpinia. All’atto dell’accesso, i militari hanno identificato tutti i dipendenti presenti al momento del controllo, intenti a prestare la loro attività lavorativa. Sono state quindi raccolte le dichiarazioni dei lavoratori, necessarie per la verifica delle rispettive posizioni contributive rispetto alla documentazione ufficialmente custodita presso la società responsabile della attività economica.

Il titolare non era in grado di esibire alcuna documentazione che potesse provare la regolarità delle posizioni lavorative delle persone intente a prestare la loro opera: in sostanza, tutto il personale in quel momento al lavoro era irregolare. Quattordici lavoratori su quattordici erano completamente “in nero”.

Nei confronti del datore di lavoro è scattata la prevista segnalazione per l’avvio della procedura finalizzata alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’attività ispettiva è attualmente in corso per la quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti, stimate in circa cinquantamila euro.

