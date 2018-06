A cura della Redazione

Avevano appena raggirato una ignara signora titolare di un esercizio commerciale di Benevento rifilandole due profumi di marca contraffatti ad un prezzo stracciato. Due abili truffatori sono stati denunciati dalla Squadra Volanti della Questura del capoluogo sannita.

I due uomini, un 45enne ed un 38enne di origini napoletane che viaggiavano a bordo di una auto a noleggio carica di profumi di grandi marche contraffatti, dopo aver individuato la loro vittima, sono entrati in azione proponendo i loro prodotti a prezzi fortemente ribassati. La donna veniva indotta in errore grazie ad una tecnica tanto semplice quanto efficace consistente nell’applicare un adesivo simile ad un grosso codice a barre sul nome del profumo. In questo modo la vittima veniva indotta in errore credendo che il profumo appena acquistato fosse realmente un originale.

Scoperta la truffa la signora si è portata subito in strada alla ricerca dei due uomini che sono stati prontamente bloccati da un equipaggio della squadra volanti in servizio di controllo del territorio.

I due truffatori, alla vista degli agenti hanno spontaneamente consegnato la merce contraffatta.

Condotti presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti a carico dei due uomini sono emersi diversi precedenti specifici di polizia per truffa in varie città italiane.

Nello stesso frangente la donna truffata si portava presso l’Ufficio denunce per sporgere querela.

Stante quanto accertato, per i due napoletani è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di truffa in concorso, mentre i prodotti contraffatti veniva posti sotto sequestro.

