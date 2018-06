A cura della Redazione

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati 100 grammi di hashish. A Telese Terme, nel Beneventano, gli agenti in forza alla Squadra Investigativa del locale Commissariato, coordinati dal vicequestore aggiunto Flavio Tranquillo, dopo una lunga serie di meticolosi appostamenti e pedinamenti, protrattisi per diverso tempo, nel corso della serata di venerdì hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di una 42enne del luogo. Rinvenuti 19 involucri di pellicola trasparente contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, confezionata e pronta per lo spaccio al dettaglio, per un peso complessivo di 100 grammi. La pusher aveva inoltre 325 euro in banconote di vario taglio, ritenute dagli agenti quale provento dell'illecita attività di spaccio.

Nelle immediate vicinanze dell’abitazione sono stati trovati un bilancino di precisione digitale con residui di sostanza di cocaina nonché 186 bustine vuote di cellophane, del tipo utilizzato per il confezionamento di marijuana o cocaina. Tutto il materiale è stato quindi sottoposto a sequestro penale.

La donna è stata dichiarata in arresto ed accompagnata dagli agenti presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Benevento.

Nel corso dell'attività investigativa è stato fermato anche un 30enne trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. L'uomo è stato deferito alla competente autorità amministrativa.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook