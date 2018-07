A cura della Redazione

L’Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Casoria dal prossimo 23 luglio lascia temporaneamente la sede di via Padula n. 138 per trasferirsi a Napoli, presso l’Ufficio territoriale di Napoli 1, sito in via G. Oberdan 1-3.

Lo spostamento è determinato da urgenti esigenze di carattere tecnico strutturale, legate agli interventi da eseguire sugli impianti dell’immobile attualmente occupato.

Continuità del servizio e riattivazione in tempi rapidi - Le operazioni di spostamento dell’Ufficio di Casoria nella sede temporanea di via Oberdan a Napoli non comporteranno interruzioni nell’erogazione dei servizi ai contribuenti. Il servizio presso la sede di Casoria sarà garantito fino a venerdì 20 luglio e riprenderà regolarmente lunedì 23 luglio presso la sede di via Oberdan in Napoli.

L’Agenzia delle Entrate si scusa con la gentile utenza per il disagio e si impegna a ripristinare la sede di Casoria in via Padula in tempi celeri, non appena terminati i lavori strutturali degli impianti, programmati dalla proprietà dell’immobile. Nel frattempo le attività di servizio sono garantite presso le altre sedi territoriali e attraverso i servizi telematici.

La mappa dei servizi - Per la maggior parte degli adempimenti i cittadini possono utilizzare dal proprio pc i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, disponibili all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

In alternativa è possibile recarsi in qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia per servizi a carattere generale quali, ad esempio, il rilascio di codice fiscale e partita Iva o la registrazione di contratti di locazione.

Gli uffici geograficamente più vicini a Casoria sono:

Napoli 2 - via Montedonzelli 48

Napoli 3 – Piazza Duca degli Abruzzi 31

Nola - via Nazionale km. 50

Aversa - Piazza Bernini 41.

I contribuenti dovranno invece necessariamente recarsi presso la sede temporanea in via Oberdan a Napoli, per adempimenti relativi a:

comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi (ex art. 36 ter DPR 600/73)

avvisi di accertamento sulle imposte dirette emessi dall’Ufficio di Casoria

accertamenti registro

accertamenti parziali automatizzati (ex art. 41 bis DPR 600/73)

avvisi di liquidazione di imposte di registro, di successione e di tributi minori

presentazione dichiarazioni di successione in formato cartaceo.

L’Ufficio di Napoli 1, sede temporanea dell’Ufficio di Casoria, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dal lunedì al giovedì anche dalle 14.30 alle 15.30.



