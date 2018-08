A cura della Redazione

Personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Salerno, nei giorni scorsi ha effettuato un serie di controlli ad esercizi pubblici tra Salerno e provincia. In particolare i poliziotti hanno "fatto visita" a due bar e due discoteche presso stabilimenti balneari.

Al titolare di un esercizio di piano bar con musica dal vivo a Fisciano, sono stati elevati due verbali, rispettivamente per aver impiegato due persone con mansioni di addetti alla sicurezza senza essere iscritte nell’apposito registro prefettizio, per un importo di1.666,66 euro, e per aver omesso di esporre il cartello contenente la lista degli ingredienti utilizzati nei prodotti di pasticceria esposti al banco per la vendita al consumo, per un importo di euro 2mila euro.

I controlli presso una discoteca - stabilimento balneare a Vietri sul Mare hanno consentito di denunciare un uomo a piede libero per aver esercitato abusivamente l’attività di agenzia per la fornitura a terzi di personale con mansioni di addetti alla sicurezza senza essere in possesso della licenza prefettizia. Nei suoi confronti, inoltre, è stato emesso verbale per aver fornito tre persone con mansioni di addetti alla sicurezza senza essere iscritte nell’apposito registro prefettizio, per un importo, anche in questo caso, di 1.666,66 euro.

Il titolare di una discoteca - stabilimento balneare a Pontecagnano Faiano è stato denunciato a piede libero per aver omesso di collocare gli estintori nelle aree predisposte e previste dal certificato di agibilità da utilizzarsi in caso di emergenza. Presso lo stesso locale, inoltre, nei confronti del titolare di un’agenzia di investigazione è stato elevato verbale per aver fornito una persona con mansioni di addetta alla sicurezza senza essere iscritta nell’apposito registro prefettizio, per un importo di 1.666,66 euro.

Nei confronti del titolare di un bar, sempre a Pontecagnano Faiano, è stato elevato verbale per aver omesso di tenere a disposizione dei clienti l’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, nonché di esporre le previste tabelle relative alla descrizione dei sintomi e della concentrazione alcoolica delle bevande, per un importo di 40 euro.

