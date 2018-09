A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Acerra hanno arrestato Vincenzo Della Valle, 26enne del posto, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, durante l’attività di controllo del territorio, transitando per il centro storico, hanno notato un giovane che con fare sospetto parcheggiava il suo ciclomotore nei pressi di uno stabile e subito s’introduceva nello stesso.

Insospettiti, hanno seguito il giovane che si è incontrato con un altro uomo, residente nel palazzo e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I due hanno iniziato una conversazione riguardante il prezzo di una busta che il 26enne aveva tra le mani. Gli agenti a questo punto, non appena i due sono entrati in casa, hanno fatto irruzione bloccandoli. Sul tavolo il 26enne aveva consegnato all’uomo undici dosi di cocaina e due stecche di hashish, ricevendo in cambio duecentocinquanta euro che aveva appena riposto indosso. Lo spacciatore è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’acquirente è stato segnalato per l’aggravamento della misura cautelare e gli è stata contestata la violazione amministrativa.